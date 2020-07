Diretta Benevento Venezia/ Streaming video DAZN: a Dionisi servono punti (Serie B)

Benevento Venezia è in diretta dallo stadio Ciro Vigorito, e si gioca alle ore 21:00 di venerdì 10 luglio: la partita è valida per la 33^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Missione compiuta per i sanniti, che hanno strappato la promozione in Serie A con ben sette giornate di anticipo; nell’ultimo turno gli uomini di Pippo Inzaghi si sono rilassati incassando la seconda sconfitta stagionale (netto ko a Crotone) e dunque vedono allontanarsi il record di punti, almeno in senso assoluto – la media è ancora da primato. Il Venezia invece è nei guai: oggi, contro la squadra che lo stesso ex attaccante del Milan aveva riportato in cadetteria (conducendola alla semifinale dei playoff) servirà fare punti per evitare che la classifica peggiori, i lagunari cercano la salvezza diretta ma la sconfitta interna contro l’Empoli è stata dura da digerire. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Benevento Venezia; aspettando il calcio d’inizio possiamo analizzare quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, valutando nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Benevento Venezia non sarà trasmessa sui nostri canali: già dallo scorso anno infatti la Serie B è esclusiva (ad eccezione dell’anticipo) della piattaforma DAZN, e dunque solo i suoi clienti avranno accesso a questa partita di campionato che potranno seguire con il consueto utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video, oppure in alternativa potranno avvalersi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Inzaghi affronta Benevento Venezia senza lo squalificato Kragl, e potrebbe dare campo a chi ha giocato meno o comunque non era partito titolare a Crotone. In porta andrà Montipò; sugli esterni bassi potremmo vedere Gyamfi e Rillo, mentre al centro della difesa si candida Pastina per prendere il posto di Tuia o Volta. Centrocampo comnandato da Schiattarella, con il possibile rientro di Hetemaj; a rimanere in panchina sarebbe uno tra Del Pinto e Andrés Tello ma se la gioca anche Nicolas Viola, davanti Sau punta una maglia dovendo scalzare Roberto Insigne, Moncini o Improta.

Il Venezia di Alessio Dionisi si schiera con l’albero di Natale: Zigoni pronto a sostituire Longo come prima punta, alle sue spalle dovrebbe tornare titolare Aramu (con Alessandro Capello, Firenze potrebbe allora scalare in panchina) mentre c’è più scelta a centrocampo, dove Lollo e Franco Zuculini sono in ballottaggio con Caligara e Maleh. Verso la conferma anche Vacca che sarà il metronomo davanti alla difesa; nel reparto arretrato Casale e Ceccaroni sono insidiati da Cremonesi, Fiordaliso da Lakicevic mentre Lezzerini in porta e Molinaro a sinistra dovrebbero avere la maglia.

Le quote per un pronostico su Benevento Venezia sono state fornite dall’agenzia Snai, secondo cui la capolista è favorita: vale 1,85 il segno 1 per il successo interno, mentre il segno 2 per la vittoria dei lagunari vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,25 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,40 volte la vostra puntata con questo bookmaker.

