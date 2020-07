Video/ Venezia Empoli (0-2): gol e highlights, Mancuso decisivo! (Serie B)

Il video di Venezia Empoli ci fa capire che di sicuro la partita non è stata piena di emozioni, ma che comunque sono state diverse le occasioni da una parte e dall’altra. I padroni di casa sembravano avere il pallino del match tra le mani, ma alla fine sono usciti sconfitti dopo che i primi minuti della ripresa hanno cambiato le carte in tavola. Mancuso è stato ancora una volta decisivo, siglando due reti tra il minuto 48 e il 58esimo, per la vittoria 0-2 dell’Empoli. Sono sicuramente tre punti importanti che hanno permesso alla squadra ospite di fare l’ennesimo balzo verso l’alto in classifica. I lagunari hanno giocato una partita molto attenta in fase difensiva e alla fine hanno aspramente pagato i primi venti minuti della ripresa, vanificando tutto quanto di buono fatto in precedenza.

LE DICHIARAZIONI

Il grande protagonista di Venezia Empoli è Leonardo Mancuso, autore di una doppietta. L’attaccante ha così parlato alla fine del match, come riportato da Tmw: “Avevamo bisogno di questa vittoria e in più per me è arrivata anche la doppietta. Per noi attaccanti la doppia cifra è davvero un bel traguardo e quindi dopo il primo gol ho esultato molto. Ci tenevo tanto ma l’obiettivo della squadra è continuare così che è più importante. Non vincevamo dal tre marzo ed era importante ricominciare a conquistare il successo. Qui a Venezia poi non vincevamo da 30 anni”.

IL TABELLINO

VENEZIA (4-3-1-2) : Lezzerini; Fiordaliso, Casale, Ceccaroni, Molinaro (58′ Lakicevic); Caligara (73′ Zuculini), Vacca (62′ Fiordilino), Maleh (73′ Lollo); Firenze (62′ Zigoni); Capello, Longo. A Disp: Bertinato, Pomini, Montalto, Marino, Monachello, Riccardi, Cremonesi. Allenatore: Alessio Dionisi.

EMPOLI (4-3-3) : Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Antonelli; Zurkowski, Henederson, Bandinelli (79′ Frattesi); Ciciretti (90′ Tutino), Mancuso (78′ Moreo), Bajrami. A Disp: Pratelli, Perucchini; Nikolaou, Stulac, Pinna, Gazzola, Ricci, Balkovec, Sierralta. Allenatore: Pasquale Marino.

Reti: 48′, 58′ Mancuso (E)

