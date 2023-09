DIRETTA/ Benevento Virtus Francavilla (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (11 settembre 2023)

DIRETTA BENEVENTO VIRTUS FRANCAVILLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

In procinto di iniziare la diretta di Benevento Virtus Francavilla, gara valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C, girone C. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti che accompagnano questa partita allo stadio “Vigorito” di Benevento. Al momento le due squadre non si sono mai scontrate nel campionato di Serie C. Ciò significa che l’incontro odierno rappresenta un inedito per la categoria.

Video/ Virtus Francavilla Picerno (0-1) gol e highlights: decide un gol di Diop (3 settembre 2023)

Adesso però dobbiamo realmente metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco del Ciro Vigorito, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: la parola passa ai protagonisti di questo intrigante posticipo, la diretta di Benevento Virtus Francavilla può davvero cominciare! (Giulio Halasz)

DIRETTA/ Virtus Francavilla Picerno (risultato finale 0-1) video: la decide Diop! (3 settembre 2023)

DIRETTA BENEVENTO VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Benevento Virtus Francavilla sarà visibile su NOW, servizio di Sky che trasmetterà tutta la Serie C 2023/2024 prendendo il posto di Sports Eleven, protagonista in questi anni. Tutto sarà fruibili tramite l’app su qualsiasi dispositivo per visionare le partite attraverso abbonamento.

Per assistere alla diretta Benevento Virtus Francavilla in Tv sarà possibile farlo sempre tramite l’applicazione di NOW con abbonamento attivo tramite Sky. L’emittente televisiva trasmetterà sui propri canali solo alcune delle partite dei tre gironi che verranno decise man mano.

DIRETTA/ Turris Benevento (risultato finale 3-1) video: la chiude D'Auria! (Serie C, 3 settembre 2023)

BENEVENTO VIRTUS FRANCAVILLA, CAMPANI FAVORITI!

La diretta Benevento Virtus Francavilla, in programma lunedì 11 settembre alle ore 20:45, racconta dello scontro tra due squadre che potranno in ogni caso ambire ai primi punti della stagione. Le Streghe hanno steccato la prima di campionato perdendo in casa della Turris per 3-1: inutile la rete di Pastina verso il quarto d’ora che aveva aperto le marcature in favore dei giallorossi. Maniero su rigore, Cum poco dopo e D’Auria nel finale di ripresa hanno regolato i conti in favore della Turris, lasciando a bocca asciutta il Benevento.

Sconfitta invece di misura per la Virtus Francavilla che impegnata nella sfida interna con il Picerno è inciampata come da pronostico contro i rossoblu, capaci di conquistare i tre punti al 74′ grazie a Abou Diop, ex giovanili del Torino che nella scorsa stagione aveva siglato 4 gol in campionato.

DIRETTA BENEVENTO VIRTUS FRANCAVILLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Benevento Virtus Francavilla vede i padroni di casa scendere in campo col 3-4-3. In porta Paleari con Pastina, Capellini e Meccariello in difesa. A centrocampo possiamo trovare larghi Berra e Benedetti mentre al centro Talia condividerà la mediana con Pinato. In attacco Bolsius e Carfora agiranno esterni con Ciano unica punta.

Risponde così la Virtus Francavilla, con un 3-5-2 protetto alla base da Forte con Accardi-Gavazzi-Monteagudo come muraglia difensiva. A centrocampo Carella, Macca, Di Marco, Risolo e Nicoli a comporre quello che sarà un folto centrocampo. In avanti il tandem Artistico e Polidori.

DIRETTA BENEVENTO VIRTUS FRANCAVILLA, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Benevento Virtus Francavilla vedono favorita la squadra di casa. Secondo Better, l’1 fisso vale 1.57 mentre la vittoria esterna è data a 4.90. Una via di mezzo l’X considerando che la troviamo a 3.60.

L’Over 2.5 è dato invece a 1.93, più alto dell’Under che possiamo giocare a 1.69. Questo poiché non ci si aspetta una partita ricca di gol bensì più chiusa e studiata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA