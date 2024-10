La diretta Benfica Atletico Madrid, che si gioca alle ore 21.00, è una sfida che vedrà affrontarsi due squadre chiamate a consolidare la loro ottima partenza in Champions League. Per il Benfica la fase-campionato è iniziata con un colpo esterno in casa dei serbi della Stella Rossa, vittoria importante considerando quanto è storicamente caldo il campo di Belgrado.

In campionato il Benfica è reduce da una cinquina rifilata al Gil Vicente, l’Atletico Madrid sa di arrivare a sfidare un avversario in salute ma ha a sua volta centrato una vittoria nella prima partita europea della stagione. Pur soffrendo, i Colchoneros si sono imposti all’ultimo respiro contro il forte Lipsia, 2-1 con gol decisivo di Gimenez al 90′ che ha risolto la partita in favore degli uomini di Diego Pablo Simeone.

DIRETTA BENFICA ATLETICO MADRID: COME VEDERE LA PARTITA

Per assistere alla diretta Benfica Atletico Madrid sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a Sky o alla piattaforma di streaming NOW TV. In alternativa, potrete seguire il match tramite la nostra diretta testuale, che vi fornirà come sempre gli aggiornamenti minuto per minuto su questa sfida di Champions League.

BENFICA ATLETICO MADRID: LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di capire quali saranno le mosse dei due allenatore per la sfida del “Da Luz”, le probabili formazioni della diretta Benfica Atletico Madrid. 4-4-2 per il Benfica con Trubin tra i pali e Bah, Otamendi, Silva e Carreras titolari nella difesa a quattro. A centrocampo Di Maria e Akturkoglu saranno gli esterni di fascia, Kokcu e Florentino i centrali mentre sul fronte offensivo faranno coppia Pavlidis e Rollheiser. Per quanto riguarda l’Atletico Madrid, 4-4-2 come modulo di partenza con Oblak in porta, Molina e Mandava esterni laterali di difesa e Le Normand e Gimenez titolari nella difesa a quattro. Quartetto titolare di centrocampo con Llorente, Koke, Gallagher e Giuliano Simeone, in attacco tandem Griezmann-Sorloth.

QUOTE BENFICA ATLETICO MADRID PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che vorranno scommettere sulla diretta Benfica Atletico Madrid, andiamo a scorrere le quote per le scommesse dei principali bookmaker. Vittoria del Benfica quotata 3.00, sale a 3.40 la quota relativa al pareggio mentre la quota per l’eventuale successo esterno dell’Atletico Madrid viene fissata a a 2.30.