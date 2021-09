Diretta Benfica Barcellona/ Streaming video tv: c’è aria di crisi (Champions league)

DIRETTA BENFICA BARCELLONA: RISCHIO BLAUGRANA!

Benfica Barcellona sarà diretta dal nostro Daniele Orsato: alle ore 21:00 di mercoledì 29 settembre l’Estadio Da Luz ospita la partita valida per la seconda giornata nel gruppo E di Champions League 2021-2022. Ha tenuto banco in questi giorni la conferenza stampa di Ronald Koeman (ex della partita) che di fatto ha chiesto tempo e messo le mani avanti circa risultati non all’altezza dei blaugrana: non basta il 3-0 al Levante per cancellare il netto ko casalingo contro il Bayern o anche solo l’addio di Leo Messi, si naviga a vista e questa partita sarà un crocevia importante, perchè avere 0 punti dopo due giornate sarebbe chiaramente un tema da affrontare.

Il Benfica ha problemi simili nella classifica del gruppo E, avendo pareggiato a Kiev nella prima giornata di Champions League: la prima casalinga, comunque contro una big, rischia già di essere determinante per la qualificazione agli ottavi e chiaramente Jorge Jesus non la vuole sbagliare, perchè anche il terzo posto non è troppo blindato. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Benfica Barcellona, intanto proviamo ad approfondire i temi principali di questa partita iniziando dalle probabili formazioni.

La diretta tv di Benfica Barcellona sarà trasmessa sui canali pay per view della televisione satellitare: i possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio potranno utilizzarlo per accedere alla partita di Champions League (su Sky Sport 254), in caso contrario l’evento andrà invece acquistato. L’alternativa consueta è quella della diretta streaming video, servizio senza costi aggiuntivi per i clienti che potranno attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA BARCELLONA

Sarà un 3-4-3 quello di Jorge Jesus per Benfica Barcellona: davanti al portiere Vlachodimos si dispongono Verissimo, Otamendi e Vertonghen e dunque avanzano sulla linea dei centrocampisti i due esterni, che dovrebbero essere André Almeida (o Lazaro) e Grimaldo con in mezzo Weigl e Joao Mario, insidiati da Gedson Fernandes. Nel tridente offensivo Rafa Silva e Darwin Nunez sono nettamente in vantaggio su Pizzi e Everton, mentre Yaremchuk sarà il centravanti della squadra.

Nel Barcellona è tornato (con gol) Ansu Fati, ma difficilmente sarà già titolare: Ronald Koeman nonostante i tanti infortuni punterà su Coutinho e Depay come esterni a supportare Luuk De Jong, poi un centrocampo nel quale torna Frenkie De Jong (era squalificato in campionato) che affiancherà Sergio Busquets e probabilmente Riqui Puig. In difesa, a protezione di ter Stegen, ecco invece Piqué e uno tra Araujo e Eric Garcia; si allargherà a destra Mingueza, con Dest ancora a sinistra per necessità.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Benfica Barcellona sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai: un rapido sguardo su quanto proposto dal bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,85 volte quanto messo sul piatto, il segno X che regola il pareggio porta in dote 3,45 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, vale 2,40 volte l’importo che avrete scelto di investire.



