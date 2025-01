DIRETTA BENFICA BARCELLONA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Nel dare spazio alla diretta Benfica Barcellona possiamo sicuramente dire che i blaugrana in Champions League stanno facendo il loro dovere, dopo aver perso contro il Monaco hanno solo vinto e dunque sono ad un ottim punto per la qualificazione agli ottavi, ma nella Liga un avvio assolutamente roboante (sette vittorie in fila e 11 nelle prime 12, tra cui il 4-0 del Santiago Bernabeu) non ha poi trovato conferme perché nelle ultime otto il Barcellona ha vinto una sola volta, incredibilmente, con ben quattro sconfitte di cui tre in casa e contro squadre di classifica da retrocessione come Las Palmas e Leganés, improvvisamente si è spenta la luce per Hansi Flick.

Se non altro il Barcellona è riuscito a vincere la Supercoppa di Spagna, evitando guai peggiori: in particolar modo il pirotecnico e dominante 5-2 in finale contro il Real Madrid ha permesso alla squadra di non incappare in eventuali contestazioni, ma è chiaro che il passo in campionato non possa rimanere questo e la trasferta del Da Luz, in un periodo del genere, potrebbe complicare i piani anche in Champions League perché naturalmente la concorrenza per gli ottavi non manca. Ci dirà il campo quello che accadrà in questa grande classica: mettiamoci comodi, la diretta Benfica Barcellona sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

BENFICA BARCELLONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Ricordiamo ora che la diretta Benfica Barcellona in tv sarà un’esclusiva di Sky Sport; di conseguenza la diretta streaming video sarà offerta tramite Sky Go o Now TV.

BENFICA BARCELLONA: IL FASCINO DELLA TRADIZIONE

C’è tanta storia ma anche una posta in palio delicata, tutto renderà nobile la diretta Benfica Barcellona, con fischio d’inizio alle ore 21.00 italiane di stasera, naturalmente presso lo stadio Da Luz di Lisbona. Sarà meglio evidenziare qui il significato “attuale” della diretta Benfica Barcellona, delicatissima per i padroni di casa portoghesi, reduci dal pareggio contro il Bologna che potrebbe avere complicato la vita del Benfica, che nella migliore delle ipotesi potrebbe anche sognare l’accesso immediato agli ottavi, ma d’altro canto deve fare in modo di essere certo di raggiungere almeno i playoff.

Il Barcellona invece con il successo in una bellissima partita in casa del Borussia Dortmund si è portato al secondo posto e potrebbe blindare già stasera un posto fra le prime otto e quindi l’esenzione dai playoff. Sarebbe naturalmente molto importante per lo sviluppo di tutta la seconda parte della stagione, anche in Liga, quindi pure per i blaugrana la posta in palio sarà altissima. Entrambe sono nel gruppone con le italiane che condividono i medesimi obiettivi in Champions League e allora ci sarà un ulteriore motivo in più per seguire con interesse quanto succederà nella diretta Benfica Barcellona…

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA BARCELLONA

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta Benfica Barcellona. Per i portoghesi è fuori causa Renato Sanches ed è pure acciaccato Di Maria, possiamo indicare un modulo 4-3-3 con Trubin in porta; Tomas Araujo, Otamendi, Antonio Silva e Carreras dovrebbero essere i quattro difensori dal primo minuto; nel terzetto di centrocampo spazio invece per Aursnes, Florentino e Kökçü; Schjelderup è invece pronto per prendere il posto del campione del mondo argentino nel tridente con Pavlidis e Aktürkoğlu.

Per il Barcellona indichiamo invece uno speculare modulo 4-3-3 con Iñaki Peña estremo difensore; davanti a lui, le quattro maglie nella retroguardia blaugrana potrebbero andare stasera a Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e Balde; sempre alta la qualità di un centrocampo molto “fatto in casa” con Pedri, Casadó e Gavi; la Masia si fa sentire naturalmente anche con Yamal ad aprire il tridente d’attacco, in compagnia del bomber Lewandowski e di Raphinha.

ECCO IL PRONOSTICO E LE QUOTE

Infine indaghiamo anche nel pronostico basato sulle quote Snai per la diretta Benfica Barcellona. I blaugrana dovrebbero essere favoriti pur giocando in trasferta. Il segno 2 infatti è indicato a 1,92, per poi salire a quota 3,35 per il segno 1, infine potrebbe essere intrigante il pareggio bancato a 4,00.