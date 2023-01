Diretta Benfica Civitanova/ Streaming video tv: per il pass, Champions League

Benfica Civitanova, in diretta dalla Sports Hall Benfica naturalmente della capitale portoghese Lisbona alle ore 21.00 Italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 10 gennaio 2023, si gioca per la quinta giornata del girone C della Champions League di volley maschile, edizione 2022-2023. Finora il cammino è stato quasi perfetto per la Cucine Lube Civitanova, che ha vinto quattro partite su quattro ed è al comando della classifica avendo lasciato per strada solamente un punto, anche se proprio all’andata contro il Benfica, che si rivelò un ostacolo più complicato del previsto.

Si qualificano immediatamente per i quarti di finale solamente le prime dei cinque gironi, evitando il turno dei playoff: la diretta di Benfica Civitanova potrebbe dare alla Lube la certezza matematica del primato, dal momento che i marchigiani hanno già ben cinque lunghezze di vantaggio sui secondi, cioè i francesi del Tours VB, dunque manca solo l’ufficialità per festeggiare il primo posto, che ragionevolmente dovrebbe arrivare per la Lube già questa sera, ma che cosa ci dirà il campo nella diretta di Benfica Civitanova?

DIRETTA BENFICA CIVITANOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Benfica Civitanova il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Benfica Civitanova in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA BENFICA CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Benfica Civitanova, possiamo allora ricordare che finora i marchigiani hanno vinto per 3-2 proprio contro i portoghesi nella prima giornata e questo francamente non era sembrato un grande inizio, in casa e contro la squadra teoricamente più debole del girone, tuttavia poi la Lube Civitanova ha vinto per 1-3 a Tours, si è imposta per 1-3 anche sul campo dei belgi del Knack Roeselare e infine ha vinto per 3-0 il ritorno casalingo contro il Tours, di conseguenza questo gruppo della Champions League di volley maschile si è messo molto bene per i campioni d’Italia in carico.

Nessuna delle rivali ha vinto più di due partite, quindi manca solo il sigillo della matematica, che dovrebbe arrivare stasera. Quanto al Benfica, la migliore prestazione rimane proprio quella dell’andata a Civitanova, poi i lusitani hanno perso per 2-3 anche contro il Roeselare raccogliendo un altro punto, ma le sconfitte per 1-3 contro il Tours e per 3-0 nel ritorno in Belgio hanno azzerato le speranze dei portoghesi. Anche per questo motivo, l’esito sembra essere piuttosto scontato: quali risposte ci darà la diretta di Benfica Civitanova?











