DIRETTA BENFICA INTER/ Video streaming tv: nerazzurri imbattuti nei precedenti (29 novembre 2023)

DIRETTA BENFICA INTER: I TESTA A TESTA

Il racconto della diretta di Benfica Inter passa anche attraverso i precedenti, che sono sei: è una partita stregata per le Super Aquile, che non sono mai riuscite a battere i nerazzurri dovendosi accontentare di due pareggi. Dunque, abbiamo quattro vittorie dell’Inter; la prima è anche quella dell’episodio più importante, la finale di Coppa dei Campioni 1964-1965 con il gol decisivo che era stato realizzato da Jair al 42’ minuto. Poi però altre sfide di rilievo: gli ottavi di Coppa Uefa 2003-2004 e i quarti di Champions League della passata stagione, questi li ricordiamo bene perché l’Inter si era qualificata grazie all’impresa del Da Luz, con i gol messi a segno da Nicolò Barella e Romelu Lukaku (su rigore).

Diretta/ Benfica Inter Primavera (risultato finale 1-1): ancora in corsa! Youth League, 29 novembre 2023

Quella è stata la prima vittoria che i nerazzurri abbiano centrato nello stadio del Benfica; in precedenza avevamo avuto il pareggio senza reti del marzo 2004, ma poi la qualificazione ai quarti di Coppa Uefa era arrivato con un pirotecnico 4-3. Lo possiamo ripercorrere: nel primo tempo Obafemi Martins aveva risposto a Nuno Gomes, poi allungo nerazzurro con Alvaro Reboca e Christian Vieri a blindare una qualificazione rimessa in discussione da Nuno Gomes, prima che Martins timbrasse la doppietta personale. Poco dopo Tiago Mendes aveva accorciato, ma il Benfica non era comunque riuscito a centrare il ribaltone. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Benfica Inter/ Quote, chance per Klaassen e Frattesi (Champions, 29 novembre 2023)

BENFICA INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benfica Inter sarà disponibile per gli abbonati sulla televisione satellitare, quindi anche con la consueta possibilità di seguirla su device come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go, dunque in diretta streaming video. Va inoltre segnalato che tutte le partite di Champions League sono garantite anche dalla piattaforma Infinity Plus, che ha acquisito i diritti per trasmettere la competizione Uefa. Di conseguenza gli abbonati al questo servizio potranno assistere alle immagini del match, che sarà ovviamente in diretta streaming video o con l’opzione di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Probabili formazioni Benfica Inter/ Diretta tv: Inzaghi fa turnover? (Champions League, 28 novembre 2023)

BENFICA INTER: NERAZZURRI PER IL PRIMATO!

Benfica Inter, partita diretta dall’arbitro lettone Andris Treimanis, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 29 novembre, al Da Luz di Lisbona: nella quinta giornata del gruppo D di Champions League 2023-2024 i principali verdetti sono già stabiliti, perché l’Inter grazie alla vittoria contro il Salisburgo ha ottenuto la qualificazione agli ottavi con due giornate di anticipo, mentre il Benfica è ancora a zero punti e dunque già eliminato dalla corsa alla prossima fase di Champions League, tremenda delusione dopo i quarti raggiunti nella passata edizione.

Adesso però restano aperti gli altri traguardi: per l’Inter il primo posto che la banda di Simone Inzaghi si giocherà nella sfida diretta con la Real Sociedad, per il Benfica la possibilità di ripartire dall’Europa League nel testa a testa con il Salisburgo, dunque entrambe le squadre saranno molto interessate a cosa succederà a San Sebastian. Ora, aspettando che la diretta di Benfica Inter prenda il via, proviamo a capire in che modo gli allenatori potrebbero schierare i loro undici sul terreno di gioco del Da Luz, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA INTER

Roger Schmidt deve fare i conti con gli infortuni di Bernat e David Neres, per cui in Benfica Inter dovrebbe schierare Morato (favorito su Jurasek) come terzino sinistro mentre sulla trequarti si affiderebbe a Di Maria, Rafa Silva e Joao Mario (spostato dunque avanti, come l’anno scorso) ma con la possibilità di inserire Gonçalo Guedes, partito dalla panchina nel derby vinto contro lo Sporting Lisbona, e dunque mandare l’ex di serata a fare coppia con Florentino o Joao Neves in mezzo. In difesa Antonio Silva e Otamendi proteggono Trubin, con Aursnes che sarà il terzino destro.

Possibile turnover per Simone Inzaghi, che medita per esempio di far giocare De Vrij in difesa; da capire chi tra Darmian, Acerbi e Alessandro Bastoni gli lascerà il posto. Sulle corsie Dumfries e Carlos Augusto dovrebbero essere titolari, in mezzo occasione per Klaassen (meno per Asllani) e Frattesi facendo riposare eventualmente Barella e Mkhitaryan, o anche Calhanoglu; davanti invece ci aspettiamo che Alexis Sanchez o Arnautovic siano in campo dal primo minuto, anche qui Inzaghi deve capire chi tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram lasciare fuori.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Benfica Inter, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la quinta giornata nel gruppo D di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2,65 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,45 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2,60 volte l’importo investito con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA