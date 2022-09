DIRETTA BENFICA MACCABI HAIFA/ Video streaming tv: dirige Andreas Ekberg

DIRETTA BENFICA MACCABI HAIFA: l’ARBITRO

Benfica Maccabi Haifa sarà diretta dall’arbitro svedese Andreas Ekberg, come abbiamo detto in sede di presentazione della partita. All’Estadio Da Luz ci saranno con lui Mehmet Culum e Niklas Nyberg nelle vesti di collaboratori, il quarto uomo sarà Fredrik Klitte mentre al Var avremo l’olandese Dennis Higler, con il connazionale Pol van Boekel all’Avar. Per Ekberg la prima stagionale in Europa è arrivata il 3 agosto per il terzo turno preliminare di Champions League: la partita era Qarabag Ferencvaros, mentre due settimane più tardi lo svedese è andato a dirigere Sheriff Pynuk, con qualificazione dei moldavi ai rigori e dunque accesso alla fase a gironi di Europa League.

Diretta/ Benfica Dinamo Kiev (risultato finale 3-0): portoghesi ai gironi!

In queste due partite di ambito UEFA Ekberg ha ammonito 9 giocatori, senza mai comminare espulsioni; va anche ricordato che lo scorso 4 giugno lo scandinavo aveva diretto Montenegro Romania, partita valida per la Lega B di Nations League e che era terminata 2-0 in favore della nazionale balcanica. In quell’occasione le ammonizioni erano state 3; queste dunque le tre gare di riferimento, questa sera ci sarà l’occasione di vedere Ekberg all’opera in un match che coinvolge quella che possiamo considerare una big del calcio europeo, quel Benfica che con la Juventus si giocherà idealmente la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Diretta/ Liverpool Benfica (risultato finale 3-3): orgoglio lusitano!

DIRETTA BENFICA MACCABI HAIFA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benfica Maccabi Haifa sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder per assistere alla partita di Champions League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di Infinity Plus: anche in questo caso avremo una visione in mobilità e riservata a tutti i clienti della piattaforma.

Liverpool si qualifica in semifinale se…/ Champions League: risultati contro Benfica

BENFICA MACCABI HAIFA: LUSITANI FAVORITI!

Benfica Maccabi Haifa sarà diretta dallo svedese Andreas Ekberg: alle ore 21:00 di martedì 6 settembre l’Estadio Da Luz di Lisbona ospita la partita valida per la prima giornata di Champions League 2022-2023. Siamo nel gruppo H: è quello in cui è stata sorteggiata la Juventus, e allora attenzione a quello che succederà perché il Benfica, forse la peggiore tra le potenziali avversarie dalla terza fascia dell’urna, si gioca davvero la qualificazione con i bianconeri volendo accettare, almeno secondo le previsioni, che il Psg sia la realtà più forte del girone e almeno un posto nel prossimo turno di Champions League se lo prenda.

Il Maccabi Haifa torna ai gironi di questa competizione dopo 20 anni: evento quindi storico per gli israeliani, che all’epoca erano costretti a giocare le partite casalinghe a Cipro e che per arrivare a questo livello sono passati dai turni preliminari, riuscendo a eliminare la Stella Rossa che era data per favorita. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Benfica Maccabi Haifa; aspettando che la partita prenda il via facciamo una rapida valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA MACCABI HAIFA

Per la diretta Benfica Maccabi Haifa Roger Schmidt dovrebbe giocare con il suo solito 4-2-3-1: di fatto formazione decisa, in difesa Antonio Silva e Otamendi si piazzano davanti a Vlachodimos mentre sulle corsie laterali spingono Gilberto e Grimaldo, poi a centrocampo la cerniera a protezione di questa linea dovrebbe essere composta da Florentino e Enzo Fernandez. Davanti a loro la trequarti: potrebbe giocare Joao Mario (invece che Diogo Gonçalves) che sarà squalificato in campionato (stesso discorso per Gonçalo Ramos da prima punta), sostanzialmente pochi dubbi sulla titolarità di Rafa Silva e David Neres.

Il Maccabi Haifa di Barak Bakhar si dispone con un 4-2-1-3: di fatto dunque Chery gioca alle spalle di un tridente nel quale Atzili e Haziza sono gli esterni a supporto della prima punta Pierrot, ma il numero 10 in alcune fasi della partita si affiancherà ai laterali in un 4-2-3-1 complementare a quello del Benfica. In mediana Lavi e Mohamed sono i due favoriti rispetto ad Abu Fani; poi avremo una difesa con Cohen in porta, un tandem centrale nel quale agiscono Goldberg e Batubinsika e infine i due terzini, che salvo sorprese dovrebbero essere Sundgren a destra e Cornud a sinistra (qui c’è anche l’opzione Menahem).

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto, in termini di quote, per un pronostico sulla diretta Benfica Maccabi Haifa. La squadra favorita per la partita del girone di Champions League è quella di casa: la vittoria interna del Benfica, regolata dal segno 1, vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 1,22 volte quanto investito con questo bookmaker, contro il valore di 12,00 che è posto sul segno 2, identificativo del successo esterno del Maccabi Haifa. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote invece una vincita che ammonta a 6,25 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA