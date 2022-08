Risultati Champions League/ Diretta gol live score, ritorno playoff (24 agosto)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: CHI VA AI GIRONI?

Presentiamo i risultati di Champions League per il ritorno dei playoff: le tre partite di mercoledì 24 agosto si giocano tutte alle ore 21:00 e saranno Dinamo Zagabria Bodo/Glimt, Psv Rangers e Trabzonspor Copenaghen. Al termine di queste sfide, il quadro delle partecipanti alla fase a gironi di Champions League sarà completo: giovedì vivremo il sorteggio, e una delle tre qualificate di questa sera potrebbe chiaramente essere un’avversaria delle italiane nel primo turno della competizione, che finalmente sta entrando nella sua fase più interessante.

Cosa dire delle partite che mercoledì sera compongono il quadro dei risultati di Champions League? La situazione è abbastanza in divenire, nel senso che su ogni campo si parte in equilibrio: nelle gare di andata, disputate otto giorni fa, abbiamo avuto due vittorie casalinghe di misura e un pareggio. Un tipo di scenario che per l’appunto rende possibile qualunque tipo di esito circa le qualificazioni alla fase a gironi; anche per questo la serata sarà particolarmente interessante, dunque aspettando che si giochi andiamo a presentare nel dettaglio il quadro dei risultati di Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Si sta avvicinando il momento dei risultati di Champions League: il ritorno dei playoff si conclude tra qualche ora, e ovviamente sarà interessante scoprire se almeno una partita sarà destinata a terminare ai tempi supplementari, o magari anche ai calci di rigore. La possibilità è aumentata dallo scorso anno, quando la Uefa con un colpo di spugna ha cancellato gli ultimi 50 anni togliendo il valore doppio ai gol segnati in trasferta; di conseguenza la vittoria per 1-0 che il Bodo/Glimt ha ottenuto sulla Dinamo Zagabria è un vantaggio relativo, così come il Copenaghen non si deve preoccupare ai massimi livelli del gol che ha subito la scorsa settimana dal Trabzonspor. A parità di differenza reti si andrà comunque ai supplementari.

Una brutta notizia certamente per il Psv, che a Ibrox ha messo dentro due reti ma con uno 0-0 o un 1-1 in casa si troverebbe comunque costretto a disputare i 30 minuti di extra time, in quella che contro i Rangers è certamente la partita più interessante tra quelle di oggi. Per il resto, si tratta come sempre di aspettare e valutare quello che ci diranno i tre campi coinvolti: manca sempre meno alle partite che ci forniranno i risultati di Champions League per il ritorno dei playoff, poi sapremo quali saranno le ultime tre squadre qualificate alla fase a gironi del torneo…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO PLAYOFF

Ore 21:00 Dinamo Zagabria Bodo/Glimt (andata 0-1)

Ore 21:00 Psv Rangers (andata 2-2)

Ore 21:00 Trabzonspor Copenaghen (andata 1-2)











