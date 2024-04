DIRETTA/ Benfica Marsiglia video streaming tv: la storia sorride ai portoghesi (Europa League 11 aprile 2024)

DIRETTA BENFICA MARSIGLIA, I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta di Benfica Marsiglia parlando dei precedenti di questa sfida. A dire il vero ne troviamo pochi, il che potrebbe anche essere sorprendente considerato che, soprattutto negli anni Novanta, queste due squadre erano potenze del calcio europeo e dunque più volte avrebbero potuto affrontarsi nelle coppe. Le quattro sfide peraltro sono distanziate tra loro, almeno le loro “coppie”: nel 1990 grande appuntamento con la semifinale di Coppa dei Campioni, il Benfica dopo aver perso 2-1 al Vélodrome aveva vinto 1-0 al Da Luz grazie al gol di Vata ed era così andato in finale, ma a Vienna avrebbe perso contro il Milan di Arrigo Sacchi che aveva fatto il bis.

L’altro doppio incrocio che ci accompagna nella diretta di Benfica Marsiglia è di 14 anni fa: ottavi di finale dell’Europa League 2009-2010, prima edizione di sempre di questa competizione, e ancora una volta a superare il turno erano state le Super Aquile. A Lisbona era stato 1-1 con le reti di Maximiliano Pereira e Hatem Ben Arfa, al ritorno però il Benfica aveva espugnato il Vélodrome vincendo 2-1 e si era così preso la qualificazione ai quarti. Oggi, vedremo cosa succederà nella partita dei quarti… (agg. di Claudio Franceschini)

BENFICA MARSIGLIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benfica Marsiglia sarà trasmessa su Sky ed è necessario per gli abbonati aver aderito al pacchetto che include tutte le partite della UEFA Europa League così come della Conference e ovviamente della Champions League. Nello specifico il canale di riferimento sarà Sky Sport 255: bisognerà avere un abbonamento al pacchetto Calcio per assistere alle immagini, mentre per la diretta streaming video ci si potrà comunque rivolgere alla piattaforma DAZN (sempre per gli abbonati) utilizzando come sempre dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

SFIDA DI LIVELLO

La diretta di Benfica Marsiglia, in programma giovedì 11 aprile alle ore 21:00, racconta dell’andata dei quarti di finale di Europa League 2023-2024. Cosa aspettarci da questo incrocio? Sfida nobile tra due ex potenze del calcio europeo, oggi il Benfica è una squadra che sta cercando di tornare competitivo ma, dopo i quarti di Champions League dello scorso anno, ha fallito il girone pur riuscendo ad accedere all’Europa League, e ora attenzione perchè ci sono i presupposti per arrivare in fondo (già successo in epoca recente) come dimostra l’eliminazione dei Rangers agli ottavi.

Il Marsiglia invece ha iniziato il proprio cammino in Europa League, chiudendo al secondo posto il Gruppo B con Brighton, qualificata per prima ed eliminata dalla Roma agli ottavi, e il duo Ajax e AEK con gli olandesi già fuori anche dalla Conference League; stagione travagliata per l’Olympique che ha già avuto tre allenatori (tra cui Gennaro Gattuso) ed è in crisi nella Ligue 1, in Europa League però è arrivato ai quarti anche se ha rischiato di collassare nel ritorno degli ottavi contro il Villarreal. Aspettando ora la diretta di Benfica Marsiglia, diamo uno sguardo alle probabili formazioni.

BENFICA MARSIGLIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Benfica Marsiglia vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Trubin, difesa a qauttro composta da Bah, Antonio Silva, Otamendi e Aursnes. A centrocampo Joao Neves e Florentino con Di Maria, Rafa Silva e David Neres dietro a Tengstedt.

Il Marsiglia replica con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Pau Lopez, difeso qualche metro più avanti da Meité, Gigot, Balerdi e Merlin. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Veretout, Kondogbia e Harit. Tridente offensivo con Luis Henrique, Ndiaye e Aubameyang.

BENFICA MARSIGLIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Benfica Marsiglia favorita la squadra di casa a 1.83. Secondo bet365, la X vale 3.60 mentre il 2 fisso è a 4.50.

L’Over 2.5 viene quotato a 1.75 rispetto ai 2.05 dell’Under. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.67 e 2.10











