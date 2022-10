DIRETTA BENFICA PSG/ Video streaming tv: al Da Luz arbitra Jesus Gil Manzano

DIRETTA BENFICA PSG: L’ARBITRO

In attesa del fischio iniziale della diretta di Benfica PSG soffermiamoci un attimo sugli arbitri delle due compagini. Il fischietto principale sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano coadiuvato da Diego Barbero e Angel Nevado. Il quarto uomo sarà invece Miguel Angel Ortiz Arias. Spagnola anche la squadra dei Var composta da Alejandro Hernandez e Juan Martinez Munuera. Jesus Gil Manzano è nato a Don Benito il 4 febbraio del 1984 e di professione è un imprenditore. Il debutto in Liga è arrivato nell’agosto del 2012 quando aveva appena 28 anni, la gara era Malaga Maiorca.

Nel 2014 è diventato internazionale con esordio il 18 novembre nella sfida Francia Svezia terminata col risultato finale di 1-0. Nel 2018 ha vinto il premio Trofeo Vicente Acebedo. Quest’anno ha diretto solo una gara del terzo turno in Champions League, la sfida Psv Eindhoven Monaco terminata col risultato finale di 3-2 dopo i tempi supplementari. In carriera ha diretto 413 partite ufficiali tirando fuori ben 2164 cartellini gialli con 74 rossi per doppia ammonizione e 50 rossi diretti.

BENFICA PSG DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benfica Psg è disponibile sui canali della televisione satellitare: la partita valida per la terza giornata dei gironi di Champions League sarà dunque visibile in esclusiva agli abbonati, che potranno come sempre utilizzare l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) per la diretta streaming video. In alternativa questo match, come tutti gli altri nella competizione, sarà fornito dalla piattaforma Infinity Plus che fa parte del pacchetto Mediaset: anche in questo caso la visione sarà in mobilità e bisognerà essere clienti del servizio.

BENFICA PSG: RISULTATO IN BILICO

Benfica Psg, che verrà diretta dall’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano, si gioca alle ore 21.00 di mercoledì 5 ottobre 2022: squadre in campo per la terza giornata del gruppo H di Champions League. Uno scontro al vertice che rappresenta un crocevia importante nel girone che comprende anche la “nostra” Juventus e gli israeliani del Maccabi Haifa.

Il Benfica ha sorpreso tutti fin qui: dopo la vittoria all’inglese per 2-0 contro il Maccabi Haifa all’esordio, la compagine lusitana ha superato 1-2 la Juventus all’Allianz Stadium. Una vittoria in rimonta firmata Joao Mario-David Neres che ha permesso ai portoghesi di essere a punteggio pieno. Sei punti in due gare anche per il Psg, che ha sconfitto 2-1 la Vecchia Signora all’esordio e che nell’ultimo turno ha superato 1-3 il Maccabi Haifa.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA PSG

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Benfica Psg, al via tra pochi minuti. Iniziamo la nostra analisi dai padroni di casa schierati con il 4-2-3-1: Vlachodimos, Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino Luis, Fernandez, Neres, Rafa Silva, Joao Mario, Ramos. Si candida per una maglia da titolare il grande ex Draxler, arrivato in estate proprio da Parigi. Passiamo adesso al Psg, in campo del 3-4-2-1: Donnarumma, Kimpembe, Marquinhos, Ramos, Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes, Messi, Neymar, Mbappè. Torna titolare il numero 7 dopo il riposo nell’ultimo turno di Ligue 1, da valutare il possibile impiego di Soler in mediana al posto di Vitinha.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Benfica Psg vedono favorita la formazione allenata da Galtier. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria del Benfica è a 4,20, il pareggio è quotato 4,20, mentre la vittoria del Psg è a 1,70. Si profila una gara ricca di reti secondo i bookmakers: l’Under 2,5 è a 2,55, mentre l’Over 2,5 è a 1,45. Simili le quote di No Gol e Gol, rispettivamente a 2,45 e 1,48.











