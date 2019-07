Diretta Benin Camerun/ Streaming video DAZN: Leoni favoriti! (Coppa d’Africa 2019)

Benin Camerun, che si gioca in diretta dallo stadio Ismaila de Il Cairo, va in scena alle ore 18:00 di martedì 2 luglio e vale per la terza giornata nel gruppo F di Coppa d’Africa 2019. Qualificazione agli ottavi ormai archiviata per i Leoni Indomabili, che continuano dunque il loro percorso da campioni in carica: nella peggiore delle ipotesi potrebbe arrivare un terzo posto ma soltanto se ci fosse una sconfitta odierna con conseguente successo del Ghana, e la sfida contro gli Scoiattoli appare sicuramente alla portata anche se questa nazionale ha dimostrato di potersela giocare, pareggiando 2-2 contro le Black Stars. Lo stesso Benin dunque può ancora prendersi gli ottavi, ma la sensazione è che un pareggio servirebbe a poco; vedremo allora quello che succederà tra poche ore nella diretta di Benin Camerun, nel frattempo possiamo valutare le scelte dei due Commissari Tecnici analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Benin Camerun.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benin Camerun non sarà disponibile: sappiamo ormai che l’intera programmazione della Coppa d’Africa 2019 è in esclusiva sulla piattaforma DAZN, e dunque solo gli abbonati al servizio potranno seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – dunque in diretta streaming video – oppure sullo schermo del televisore, nell’eventualità che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BENIN CAMERUN

Michel Dussuyer schiera un 4-1-4-1 in Benin Camerun: davanti a Farnolle giocano Verdon e Adénon, Barazé Guero e Imorou si occupano delle corsie esterne mentre come schermo centrale in mediana dovrebbe esserci Adéoti, che agirà a supporto dei due trequartisti D’Almeida e Stéphane Sességnon. Sugli esterni, pronti ad avanzare il loro raggio d’azione per posizionarsi nel tridente insieme alla prima punta Mounié, sono destinati a iniziare la partita Poté e Soukou. Nel Camerun di Clarence Seedorf spazio ad un probabile 3-4-2-1: in porta ovviamente Onana con Ngadeu-Ngadjui, Bong e Kana-Biyik a formare il terzetto centrale, dunque Fai e Oyongo che occupano le fasce avanzeranno la loro posizione affiancando i due centrocampisti Mandjeck e Zambo Anguissa, nuovamente favoriti su Malong. Bassogog e N’Jie stringono invece la loro posizione; Toko Ekambi si gioca con Choupo-Moting la maglia da centravanti, i due partono sostanzialmente alla pari.

QUOTE E PRONOSTICO

Benin Camerun è una partita che naturalmente vede partire i Leoni Indomabili nettamente favoriti: il segno 2 per l’agenzia di scommesse Snai vale infatti 1,83 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 5,00 che accompagna invece il successo degli Scoiattoli, regolato dal segno 1. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete scommettere sul segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,05 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



