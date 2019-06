Diretta Benin Guinea Bissau/ Streaming video DAZN, le quote (Coppa d’Africa)

Benin Guinea Bissau, in diretta dallo stadio Ismailia della omonima città dell’Egitto, si disputa alle ore 22.00 di questa sera, sabato 29 giugno, per la seconda giornata del girone F della Coppa d’Africa 2019. In base ai risultati emersi nella precedente giornata di questo girone, Benin Guinea Bissau dovrebbe vedere favoriti gli Scoiattoli del Benin, che sono reduci da un buonissimo pareggio contro il più quotato Ghana, mentre la Guinea Bissau ha perso contro il Camerun, come d’altronde poteva essere prevedibile. Di certo oggi entrambe le formazioni si giocano molto del loro futuro in questa Coppa d’Africa: considerando che passano agli ottavi anche le quattro migliori terze, il Benin vincendo ipotecherebbe la qualificazione, però naturalmente la Guinea Bissau non può permettersi altri passi falsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita Benin Guinea Bissau non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati DAZN, la piattaforma che si è aggiudicata i diritti per trasmettere in esclusiva questa Coppa d’Africa 2019.

PROBABILI FORMAZIONI BENIN GUINEA BISSAU

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni per Benin Guinea Bissau. Il c.t. Michel Dussuyer dovrebbe proporre un 5-4-1 per il Benin: in porta Farnolle protetto dalla folta linea difensiva a cinque con Barazé Guero, Adilehou, Adenon, Verdon e Imorou da destra a sinistra. A centrocampo attenti all’esterno destro Poté, autore di una doppietta contro il Ghana; a destra invece Soukou, coppia mediana con Adeoti e D’Almeida, infine Mounié come prima punta. Modulo 4-3-3 invece per la Guinea Bissau del c.t. Baciro Candé: in porta Mendes, protetto dai quattro difensori Nadjack, Soares, Rudinilson e Mamadu Candé da destra a sinistra; in mediana Pelé, Sori Mané e Zezinho, infine nel tridente offensivo Silva a destra e Piqueti a sinistra agiranno ai fianchi di Mendy.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico per Benin Guinea Bissau, dobbiamo sottolineare che l’agenzia di scommesse William Hill ritiene favoriti gli Scoiattoli. Il segno 1 per la vittoria del Benin è infatti quotato a 2,15, mentre poi si sale a 3,10 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e molto alta è la quota di 3,40 proposta per il segno 2 che indica una vittoria della Guinea Bissau.



