Diretta Ghana Benin/ Streaming video DAZN: risultato scontato (Coppa d’Africa 2019)

Ghana Benin, in diretta dallo stadio Ismailia della omonima città dell’Egitto, si disputa alle ore 22.00 di questa sera, martedì 25 giugno: la partita è valida per la prima giornata del girone F della Coppa d’Africa 2019. Si tratta dunque del debutto in questa edizione per le due Nazionali: Ghana Benin vedrà di conseguenza scendere in campo per la prima volta le Stelle Nere del Ghana che sono fra le compagini più attese di questa Coppa d’Africa, dall’alto della loro tradizione. Dall’altra parte ecco invece il Benin, formazione certamente non di spicco del panorama africano, la quale invece punta ad un risultato di prestigio, che avrebbe grande valore già di per sé e potrebbe avvicinare lo storico traguardo del passaggio del primo turno in questa edizione della Coppa d’Africa ospitata in Egitto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita Ghana Benin non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati DAZN, la piattaforma che si è aggiudicata i diritti per trasmettere in esclusiva questa Coppa d’Africa 2019.

PROBABILI FORMAZIONI GHANA BENIN

Analizziamo adesso alcuni dati circa le probabili formazioni di Ghana Benin. Nella formazione allenata da Kwesi Appiah sicuramente ci sono molti volti noti. Il modulo del Ghana potrebbe essere il 4-2-3-1 imperniato ancora sull’eterno Asamoah Gyan come prima punta, con i due fratelli Ayew che potrebbero essere a loro volta entrambi titolari. Segnaliamo poi che Afriyie Acquah dovrebbe essere titolare in mediana, così come il nerazzurro Kwadwo Asamoah nella retroguardia a quattro. Meno noti certamente i giocatori del Benin allenato da Michel Dussuyer, che però vorranno sfruttare la Coppa d’Africa per mettersi in mostra. Il modulo di partenza dovrebbe essere un coperto 5-4-1, all’insegna della comprensibile prudenza contro una squadra certamente più forte sulla carta.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico per Ghana Benin, dobbiamo sottolineare che l’agenzia di scommesse Snai ritiene favorite le Stelle Nere. Il segno 1 per la vittoria del Ghana è infatti quotato a 1,70, mentre poi si sale a 3,30 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine piuttosto alta è la quota di 5,50 proposta per il segno 2 che indica una vittoria del Benin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA