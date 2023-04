DIRETTA BERGAMO CASALMAGGIORE/ Video streaming tv: una storia ri-cominciata

DIRETTA BERGAMO CASALMAGGIORE: I TESTA A TESTA

Sono appena tre i precedenti nella diretta di Bergamo Casalmaggiore: certo il quadro si allargherebbe parecchio se andassimo a considerare quella che è stata la Foppapedretti, la vecchia società di stanza a Bergamo e che ha vinto tutto in Italia e in Europa. Tuttavia, per le statistiche ufficiali della Lega Volley – e anche giustamente, oseremmo dire – c’è una distinzione tra il club che fu e quello che nel 2021 è arrivato per la prima volta in Serie A1: per questo motivo contiamo soltanto tre incroci che ci accompagnano nella diretta di Bergamo Casalmaggiore, soltanto uno di questi è andato in scena al Pala Intred e, nella quinta giornata di ritorno dello scorso campionato, la Trasportipesanti aveva vinto al tie break rimontando da 0-2, e imponendosi con i parziali di 25-23, 25-22, 24-26, 22-25, 12-15.

Bergamo dunque aveva perso la sua prima partita contro Casalmaggiore: all’andata infatti aveva espugnato il Pala Radi con un netto 3-0 e una partita clinic (20-25, 15-25, 22-25). Nell’ultima di andata di questa Serie A1 invece la vittoria è andata alla Trasportipesanti, che dunque si è portata in vantaggio nel testa a testa: netto 3-0 (25-22, 25-19, 25-23) che è anche il motivo per cui Casalmaggiore è vicina a blindare il sesto posto in regular season, o comunque almeno il settimo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BERGAMO CASALMAGGIORE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bergamo Casalmaggiore sarà trasmessa sulla televisione satellitare: come sempre quando parliamo del campionato di volley femminile l’appuntamento è con Sky Sport Arena, numero 204 del decoder di Sky e dunque evento riservato agli abbonati, che potranno assistere al match anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che tutte le partite di Serie A1 sono fornite dal portale Volleyballworld,net, anche qui con visione in mobilità: per accedere al servizio tuttavia dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

VERSO I PLAYOFF!

Bergamo Casalmaggiore è in diretta dal Pala Intred, alle ore 20:30 di sabato 8 aprile: si gioca per la 26^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023, dunque la regular season della pallavolo femminile è arrivata alla sua conclusione. Entrambe le squadre sono certe di partecipare ai playoff, nonostante le sconfitte subite settimana scorsa: netta quella di Bergamo a Firenze (contro Scandicci), ma il ko del Bisonte ha spalancato la strada della post season alle lombarde che ora potrebbero andare anche a prendersi il sesto posto.

Quello che attualmente è di Casalmaggiore, che non è riuscito a blindarlo perdendo in casa contro Pinerolo che aveva più fame: resta comunque una buona stagione quella della Trasportipesanti, che ora avrà una partita per sistemarsi nella griglia dei playoff nel migliore dei modi. Noi vedremo tra poco quello che succederà nella diretta di Bergamo Casalmaggiore, aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata del Pala Intred.

DIRETTA BERGAMO CASALMAGGIORE: RISULTATI E CONTESTO

Stiamo per vivere la diretta di Bergamo Casalmaggiore, che entrambe le squadre affrontano con vista sui playoff: per entrambe questa stagione ha fatto registrare un miglioramento netto rispetto all’anno scorso, quando non solo non era arrivata la post season ma addirittura le due squadre avevano dovuto lottare fino all’ultimo per salvarsi. Questa volta invece le ultime posizioni in classifica non sono mai state contemplate; Casalmaggiore ha sempre viaggiato tra le prime otto, molto lontana dalla Top 5 ma anche sempre al sicuro riguardo la sua partecipazione alla serie dei quarti di finale.

Ha sofferto leggermente di più Bergamo, ma alla fine anche le lombarde sono riuscite a piegare la concorrenza di Firenze e inserirsi nel tabellone dei playoff: adesso resta da capire quali saranno gli incroci nel primo turno, qui la situazione è ancora abbastanza in divenire ma certamente Bergamo proverà a evitare lo scomodissimo accoppiamento con Casalmaggiore, da questo punto di vista dovrà almeno tentare di timbrare la settima posizione in classifica. Tra poco avrà il via la diretta di Bergamo Casalmaggiore e scopriremo come andranno le cose sul parquet…











