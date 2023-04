Diretta Scandicci Bergamo/ Streaming video tv: obiettivi da raggiungere (volley A1)

DIRETTA SCANDICCI BERGAMO: SFIDA TOSTA!

Scandicci Bergamo, in diretta dal Palazzo Wanny di Firenze alle ore 19:30 di domenica 2 aprile, si gioca per la 25^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023. La missione della Savino del Bene, che arriva dalla vittoria di Cuneo raggiunta al tie break, è quella di blindare il secondo posto in classifica: irraggiungibile il primo, ma troppo importante avere il fattore campo nell’eventuale semifinale che sarebbe contro Monza, la quale insegue a 3 punti di distanza e va tenuta a bada, il che significa ovviamente prendersi una vittoria piena questa sera.

Ryuichi Sakamoto è morto a 71 anni/ Dal 2014 lottava contro un cancro alla gola

Bergamo invece ha perso in casa contro Chieri, ma ha comunque un piede nei playoff: i punti di vantaggio su Firenze sono 5, al Bisonte servirebbe comunque un miracolo per strappare l’ottavo posto alle lombarde che peraltro sono in corsa con Busto Arsizio per il settimo e potrebbero anche arrivare al sesto, avendo un -3 da recuperare a Casalmaggiore. Vedremo come andranno le cose, tra poco la diretta di Scandicci Bergamo prende il via e noi potremo valutare come cambierà la classifica delle due squadre dopo questo intrigante match.

Buona Domenica delle Palme e frasi auguri Pasqua 2023/ "Dipingiamo la tela bianca e…"

DIRETTA SCANDICCI BERGAMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scandicci Bergamo sarà trasmessa su Sky Sport Arena: trovate questo canale al numero 204 del decoder, di conseguenza l’appuntamento è riservato agli abbonati alla televisione satellitare che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che tutte le partite del campionato di volley femminile sono fornite in mobilità dal portale Volleyballworld.net: anche in questo caso avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento al servizio.

Liliana Cosi: "Dio mi ha parlato"/ "Per Lui avrei lasciato il balletto, ma poi…"

DIRETTA SCANDICCI BERGAMO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Scandicci Bergamo è molto interessante, perché stiamo parlando di due squadre che hanno fatto bene in campionato, ovviamente relativamente al loro obiettivo. La Savino del Bene tra qualche giorno avrà anche un appuntamento importantissimo: la finale di Cev Cup contro l’Alba Blaj, che potrebbe significare mettere le mani sul secondo trofeo internazionale consecutivo (l’anno scorso è arrivata la Challenge Cup) continuando a crescere anche in ambito europeo, e nel frattempo fare quei passi che la portino a rivaleggiare davvero con le corazzate italiane.

Bergamo ancora una volta può puntare la qualificazione ai playoff, ormai sostanzialmente avvenuta: da queste parti erano abituati a dominare in Italia e in Europa, adesso questa nuova società si è appena formata e ci vorrà un po’ di tempo perché eventualmente vada a ripercorrere i passi della Foppapedretti che furono. Già inserirsi stabilmente nelle prime otto in Serie A1 è un buon punto di partenza; l’obiettivo adesso sarebbe quello di evitare Conegliano nei quarti di finale, ma ovviamente anche Scandicci e Monza rappresenterebbero clienti pessime: vedremo come andrà intanto questa sera…











© RIPRODUZIONE RISERVATA