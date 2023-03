Diretta Casalmaggiore Firenze/ Streaming video Rai: per i playoff (volley)

Casalmaggiore Firenze, in diretta naturalmente dal Pala Radi di Cremona, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 18 marzo 2023, come anticipo televisivo nel programma della ventitreesima giornata della Serie A1 di volley femminile, che è il decimo turno del girone di ritorno e quindi terzultimo complessivo. La partita che metterà di fronte Trasportipesanti Casalmaggiore e Il Bisonte Firenze metterà in palio punti pesanti per i playoff, anche se con sfumature differenti fra lombarde e toscane.

La diretta di Casalmaggiore Firenze, basta un rapido sguardo alla classifica per capirlo, ci offrirà infatti una partita nella quale le lombarde con 35 punti vorranno vincere per difendere un prezioso sesto posto, mentre le ospiti toscane di Firenze sono attualmente none e quindi cercheranno una vittoria per rilanciarsi verso un posto fra le migliori otto, che sarebbe fondamentale appunto in ottica playoff. La posta in palio è di conseguenza davvero appetitosa, siamo allora curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Casalmaggiore Firenze…

CASALMAGGIORE FIRENZE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Casalmaggiore Firenze sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partite della giornata di Serie A1 femminile selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Casalmaggiore Firenze sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI CASALMAGGIORE FIRENZE

DIRETTA CASALMAGGIORE FIRENZE: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Casalmaggiore Firenze avrà logicamente un valore notevole per entrambe le formazioni, a cominciare dalla Trasportipesanti Casalmaggiore, che attualmente occupa il sesto posto, ragionevolmente l’obiettivo massimo per tutte coloro che non fanno parte della top 5, ormai definita piuttosto chiaramente. Per Casalmaggiore il bilancio è finora di undici vittorie e altrettante sconfitte, naturalmente l’obiettivo sarebbe quello di andare oltre il 50% per fare un passo notevole verso questo traguardo.

La diretta di Casalmaggiore Firenze naturalmente potrebbe valere tuttavia ancora di più per le ospiti toscane, perché Il Bisonte Firenze attualmente è nono con 28 punti, frutto di nove vittorie e tredici sconfitte, quindi occuperebbe la scomoda posizione della prima delle escluse dai playoff scudetto. La salvezza è invece ampiamente in cassaforte, quindi c’è ben poco da perdere per Firenze: senza calcoli, una vittoria potrebbe aprire prospettive stuzzicanti, mentre una sconfitta potrebbe causare la fine (o quasi) delle speranze.











