Diretta Bergamo Conegliano/ Streaming video Rai: Imoco in Lombardia, Serie A1

Bergamo Conegliano, in diretta naturalmente dal Pala Intred della città lombarda, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 7 gennaio 2023, nel contesto del programma della quattordicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, il primo turno del girone di ritorno del massimo campionato di pallavolo che torna a farci compagnia dopo una pausa dopo il turno di Santo Stefano. Riposo sacrosanto, considerando che dopo la fine dei Mondiali si era giocato a raffica con tredici turni nello spazio di un paio di mesi, più le Coppe europee per chi le ha. Adesso si riparte più carichi di prima, andiamo allora a scoprire come Volley Bergamo 1991 e Prosecco Doc Imoco Conegliano arrivano a questa partita che apre l’attività nell’anno solare.

La diretta di Bergamo Conegliano ci offrirà una partita fra due piazze che, in epoche diverse, hanno scritto pagine leggendarie per il volley italiano ed internazionale, ma naturalmente osarono le venete a fare da punto di riferimento. La classifica infatti ci dice che Conegliano è saldamente capolista con 35 punti dopo le prime tredici giornate, rasentando la perfezione, mentre Bergamo è comunque in zona playoff con il settimo posto quota 20 punti, ma per le lombarde la missione oggi sarà difficile. La posta in palio è in ogni caso molto importante, siamo allora davvero curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Bergamo Conegliano…

BERGAMO CONEGLIANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bergamo Conegliano sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita di questa giornata di Serie A1 selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Bergamo Conegliano sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA BERGAMO CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Bergamo Conegliano vedrà sotto i riflettori soprattutto le ospiti venete, perché la Prosecco Doc Imoco Conegliano fino a questo momento ha conosciuto solamente la vittoria in campionato. Tredici successi su altrettante partite disputate, dei quali sette sono stati per 3-0, altri quattro per 3-1 e solamente una volta Conegliano ha dovuto ricorrere al tie-break e lasciare per strada un punto. I bilanci si faranno a fine stagione, però per il momento l’addio di Paola Egonu e Miriam Sylla non sta pesando, tanto che Conegliano a dicembre ha vinto pure il Mondiale per Club per la seconda volta nella sua storia.

La diretta di Bergamo Conegliano sarà naturalmente durissima per le padrone di casa orobiche, che vantano un passato leggendario ma cui ultimi fasti risalgono a circa un decennio fa. È comunque molto importante essere riusciti a mantenere il volley femminile di alto livello a Bergamo dopo il disimpegno dello storico marchio Foppapedretti, le orobiche puntano al raggiungimento dei playoff e per il momento la strada imboccata è quella giusta: ecco infatti sei vittorie ma tutte da tre punti (due 3-0 e quattro 3-1), a fronte di sette sconfitte un paio delle quali hanno comunque portato un punto perché maturate al quinto set. Ovviamente oggi l’ostacolo è durissimo, ma Bergamo non ha niente da perdere…

