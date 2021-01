Diretta Bergamo Cuneo/ Streaming video Rai: delicata posta in palio (volley)

Bergamo Cuneo, diretta dagli arbitri Stefano Caretti e Daniele Rapisarda presso il Pala Agnelli della città lombarda, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 16 gennaio 2021, per la sesta giornata di ritorno della Serie A 2020-2021 di volley femminile, massimo campionato italiano di pallavolo. La diretta di Bergamo Cuneo mette in palio una posta molto delicata soprattutto per le padrone di casa della Zanetti Bergamo, che infatti sono coinvolte nella lotta per la sopravvivenza nelle zone più basse della classifica. Lontani ormai i tempi d’oro griffati Foppapedretti, la squadra bergamasca è terzultima con 11 punti e appena sopra le ultime due posizioni, tra l’altro con il fanalino di coda Perugia che deve ancora recuperare alcuni incontri, dunque per Bergamo è davvero concreto il rischio retrocessione e dopo la sconfitta di domenica scorsa contro Il Bisonte Firenze una vittoria sarebbe fondamentale per la Zanetti.

DIRETTA BERGAMO CUNEO IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bergamo Cuneo, che è la partita selezionata come match televisivo del sabato di questa giornata della Serie A1 femminile, sarà di conseguenza disponibile per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BERGAMO CUNEO: IL CONTESTO

La diretta di Bergamo Cuneo quali spunti ci può offrire? Innanzitutto, dobbiamo notare che le piemontesi della Bosca San Bernardo Cuneo sono reduci dalla partita di recupero disputata mercoledì pomeriggio contro Monza: capita molto spesso praticamente a tutti in questo campionato tormentato dai recuperi per il Covid, ma in questo frangente potrebbe esserci un piccolo vantaggio per Bergamo, che invece ha potuto preparare per tutta la settimana la partita contro le piemontesi. Cuneo però ha sicuramente numeri molto migliori nel campionato di Serie A1, con la Bosca che non dovrebbe rischiare nulla e punta semmai a mettere nel mirino una buona posizione nella griglia dei playoff. Se Cuneo tornasse da Bergamo con una vittoria, le prospettive in tal senso si farebbero decisamente più rosee…



