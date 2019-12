Diretta Bergamo Novara/ Streaming video Rai: AGIL in rincorsa (volley Serie A1)

Bergamo Novara, partita diretta dagli arbitri Armando Simbari e Davide Prati, si gioca alle ore 17:00 di giovedì 26 dicembre: presso il Pala Agnelli si gioca per la 13^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2019-2020. Il torneo di pallavolo femminile arriva all’ultima giornata del girone di andata: protagonista la Igor Gorgonzola che stiamo ammirando anche in Champions League (dove difende il titolo) e che recentemente ha affrontato il Mondiale per Club fermandosi in semifinale. Attualmente in campionato le cose non stanno andando benissimo: terzo posto ma con distacco rispetto alle prime due, e la necessità di difendere la propria posizione dagli assalti di almeno due avversarie di grande livello. La Zanetti invece, esauriti i grandi giorni di dominio in campo nazionale ed europeo, lotta per avere un posto nei playoff: se la regular season terminasse oggi le orobiche sarebbero fuori dai giochi, ma c’è tutto un ritorno da giocare e intanto vediamo come andranno le cose nella diretta di Bergamo Novara, il cui inizio è ormai previsto tra poche ore e della quale possiamo intanto provare a tracciare i temi principali.

Arriva il momento di Bergamo Novara, e come detto ritroviamo in campo la Igor Gorgonzola che è tra le principali candidate allo scudetto. Alcune cessioni illustri in estate hanno tolto qualcosa alla squadra di Massimo Barbolini, che al momento come detto occupa il terzo posto in campionato. Tuttavia ci sono ben 7 punti da recuperare a Busto Arsizio, vale a dire almeno tre partite di cui due vinte senza arrivare al tie break; la capolista Conegliano in questa stagione sembra essere di altra pasta ma le piemontesi sperano sempre di rinverdire la grande sfida delle ultime stagioni. E’ stato un periodo intenso per Novara, chiamato a superare il girone di Champions League e soprattutto onorare il Mondiale per Club; un ciclo di impegni prolungato e in giro per il mondo, adesso ci si può concentrare per qualche periodo sul campionato e provare a recuperare terreno. Come appunto deve fare Bergamo: l’anno scorso le lombarde hanno mancato i playoff, ora vogliono provare a riprendersi la post season e sanno bene che una vittoria interna contro una squadra sulla carta superiore potrebbe essere l’ideale per aprire la rincorsa.



