DIRETTA/ Bergamo Novara video streaming tv: parla Isabella Di Iulio

DIRETTA BERGAMO NOVARA: PARLA DI IULIO

In avvicinamento alla diretta di Bergamo Novara, possiamo adesso rileggere le dichiarazioni di Isabella Di Iulio al termine della partita vinta settimana scorsa da Bergamo in casa di Perugia. Di Iulio era stata protagonista di quella sfida che aveva commentato così a caldo, per il sito Internet ufficiale del Volley Bergamo 1991: “La felicità di questo momento è indescrivibile, soprattutto perché la partita si era fatta molto complicata per noi. Penso che abbiamo dato una prova di carattere pazzesco. Abbiamo sopportato tantissimo perché Perugia stava avendo la meglio, ma noi siamo riuscite a ribaltare e il quinto set è stato pazzesco”.

Infatti si era trattato di una partita durata 146 minuti e decisa solo al tie-break con il risultato finale di 23-25, 25-20, 25-21, 22-25, 6-15. Bergamo dunque aveva impressionato in Umbria, saprà ripetersi anche oggi contro una big come Novara? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BERGAMO NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bergamo Novara sarà visibile stasera per gli abbonati su Sky Sport Arena, perché la televisione satellitare si è aggiudicata una partita per ogni giornata del campionato di Serie A1. Di conseguenza, Bergamo Novara sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

PARTITA COMBATTUTA

Bergamo Novara, diretta dagli arbitri Rossella Piana e Alessandro Pietro Cavalieri, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, domenica 14 novembre 2021, per la settima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile 2021-2022. Partita tra due squadre che hanno scritto la storia della pallavolo italiana, la diretta di Bergamo Novara si annuncia decisamente intrigante anche per la classifica, perché le piemontesi sono seconde con 14 punti e onorano il loro status di prime rivali di Conegliano, ma pure Bergamo sta vivendo una buona stagione rispetto al passato più recente.

Il Volley Bergamo infatti ha 8 punti in classifica e dunque può certamente puntare a un posto in zona playoff, anche se per adesso è presto mettersi a fare calcoli e semmai conta dare il massimo in ogni singola partita, specialmente quelle più difficili come quella contro l’Igor Gorgonzola Novara, perché le piemontesi arriveranno a Bergamo a caccia di una nuova vittoria. Cosa succederà quindi in Bergamo Novara?

DIRETTA BERGAMO NOVARA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Bergamo Novara, possiamo dunque approfondire il momento di entrambe le formazioni. La partenza era stata tutta in salita per il Volley Bergamo, che infatti aveva cominciato con tre sconfitte consecutive, alle quali tuttavia hanno fatto seguito altrettante vittorie consecutive. Le lombarde dunque stanno bene e proveranno a calare il poker, anche se naturalmente la partita contro Novara avrà un elevato coefficiente di difficoltà.

Per quanto riguarda invece l’Igor Gorgonzola Novara, domenica scorsa c’è stata la vittoria nel derby piemontese contro Cuneo e finora l’unica sconfitta in campionato è stata quella contro la “solita” Conegliano, bestia nera per le novaresi (e non solo per loro, d’altronde). L’obiettivo a lunga scadenza è quello di spodestare le venete, per ora si punta a vincere sempre contro le altre rivali: Novara ci riuscirà anche a Bergamo?



