DIRETTA BERGAMO PINEROLO/ Video streaming Rai: la storia è molto breve (volley A1, 2 marzo 2024)

DIRETTA BERGAMO PINEROLO: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Bergamo Pinerolo sono appena quattro, naturalmente si contano solo quelli con la nuova società lombarda ma, va detto, le cose cambierebbero comunque poco visto che la Wash4green sta affrontando la seconda stagione di sempre in Serie A1. Innanzitutto dobbiamo dire che il bilancio è in perfetta parità: abbiamo due vittorie a testa e nessuna delle due squadre è mai riuscita a vincere in trasferta, dunque questa è, almeno dal punto di vista della cabala, una buona notizia per Bergamo che come già detto ha assolutamente bisogno di un successo, se possibile anche pieno. Cosa che è sempre accaduta nei primi tre incroci; a Bergamo le lombarde hanno vinto 3-1 la prima partita e 3-0 la seconda, poi c’è stato il tie break decisivo per il successo di Pinerolo nel match di andata di questo campionato.

DIRETTA/ Trento Berlino (risultato finale 3-0): cappotto italiano! (29 febbraio 2024)

A proposito: il numero di partite fin qui disputato è pari perché nella passata stagione le due squadre si erano affrontate nel girone dei playoff per la Challenge Cup. Aveva vinto Bergamo, per l’appunto, ma non era servito perché ad andare in finale – e poi prendersi il pass per la coppa – era stata Casalmaggiore. Vedremo dunque cosa succederà a Treviglio questa sera, in una partita davvero molto delicata… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Milano Lodz (risultato finale 3-0): cappotto vincente della Vero! (Champions, 29 febbraio 2024)

BERGAMO PINEROLO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bergamo Pinerolo sarà fornita dalla televisione di stato, essendo questo l’anticipo del sabato sera: il canale di riferimento come sempre sarà Rai Sport HD, che trovate al numero 58 del vostro telecomando e che fornirà anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito di Rai Play o installando e attivando la relativa app. Vale poi la pena ricordare che tutti i match di volley Serie A1 sono garantiti dalla piattaforma Volleyballworld.net: in questo caso però dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, BERGAMO PINEROLO

Diretta/ Conegliano VakifBank (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (29 febbraio 2024)

LOMBARDE NEI GUAI!

Bergamo Pinerolo sarà in diretta dal Pala Facchetti di Treviglio, alle ore 21:00 di sabato 2 marzo: si gioca qui per la 22^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2023-2024. Obiettivi diversi per le due squadre: Bergamo, che ha vinto appena quattro gare, è terzultima in classifica con appena due punti di vantaggio su Cuneo, dunque rischia decisamente la retrocessione anche perché davanti Busto Arsizio è ormai irraggiungibile, dunque la corsa sarà con la San Bernardo e non bisognerà assolutamente perdere punti nelle ultime tre giornate del campionato.

Pinerolo invece è ad un passo dai playoff, un risultato che sarebbe incredibile: la Wash4green ha messo paura a Milano, ha perso al tie break ma intanto ha guadagnato un altro punto portandosi a +7 su Firenze, dunque una vittoria questa sera significherebbe obiettivo centrato con due giornate di anticipo. Sarà interessante scoprire quello che succederà tra poche ore nella diretta di Bergamo Pinerolo, aspettando che si giochi facciamo qualche rapido approfondimento su questa intrigante partita di Serie A1.

DIRETTA BERGAMO PINEROLO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Bergamo Pinerolo si avvicina: grande occasione come detto per la Wash4green, che dopo la salvezza risicata dello scorso anno ha fatto un grande salto di qualità ed è riuscita a insediarsi al sesto posto. Roma e Vallefoglia possono peggiorare la situazione in classifica di Pinerolo, ma i playoff dovrebbero essere in archivio: chiaramente si punta a mantenere la posizione perché affrontare Novara o Scandicci è diverso che giocare contro Conegliano o Milano, per quanto comunque sfida semi-impossibile, e allora serve una vittoria da tre punti questa sera.

Bergamo, lontana dai fasti di quella Foppapedretti che dominava in Italia e in Europa, adesso rischia seriamente di ritrovarsi in Serie A2 nella prossima stagione: un calo evidente per le lombarde che non sono mai riuscite a trovare il ritmo giusto, come conferma appunto l’altissimo numero di sconfitte (17). Per ora Bergamo è salva perché Cuneo e Trento hanno fatto peggio, ma queste ultime tre giornate saranno determinanti per il destino di una piazza storica (sia pure con società diversa) che ora rischia di salutare il massimo campionato di volley femminile.











© RIPRODUZIONE RISERVATA