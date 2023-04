DIRETTA BERGAMO SCANDICCI/ Video streaming Rai: è già il quinto incrocio stagionale

DIRETTA BERGAMO SCANDICCI: I TESTA A TESTA

Abbiamo soltanto sei precedenti ad introdurci nella diretta di Bergamo Scandicci, e ben quattro di questi sono andati in scena in questa stagione: la Savino del Bene ne ha vinti tre, iniziando da quello del Pala Intred (3-1) e poi chiudendo con il 3-0 interno nella penultima giornata della regular season, dunque una partita anche molto recente. Abbiamo chiaramente il secco 3-0 di gara-1 nel primo turno dei playoff, mentre la vittoria di Bergamo è arrivata a Firenze: un successo al tie break, rimontando da 0-1 e 1-2, nei quarti di finale di Coppa Italia.

Gli altri due match, andati in scena nella regular season dello scorso campionato, sono stati vinti dalla Savino del Bene, entrambi con il risultato di 3-1: dunque il quadro del testa a testa che precede la diretta di Bergamo Scandicci è chiaro, la squadra toscana ha vinto cinque dei sei incroci andati in scena fino a questo momento e al Pala Intred ha due vittorie in altrettante partite. Per Bergamo sarà davvero complicato girare questo quadro, che è anche indicativo di quale sia la differenza di valori sul parquet; tuttavia abbiamo imparato che in una gara valida per i playoff è davvero tutto possibile… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BERGAMO SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bergamo Scandicci sarà disponibile sulla televisione di stato: appuntamento classico su Rai Sport, numero 57 del vostro telecomando, con la possibilità di seguire la partita dei playoff di volley Serie A1 anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito di Rai Play o installando la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che anche questo match, come gli altri, è fornito dal portale Volleyballworld.net: anche in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video ma dovrete avere sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI BERGAMO SCANDICCI SU RAIPLAY

BERGAMO SCANDICCI: LE TOSCANE PER LA SEMIFINALE!

Bergamo Scandicci, in diretta dal Pala Intred alle ore 20:30 di giovedì 20 aprile, si gioca per gara-2 dei quarti playoff nel campionato di volley Serie A1 2022-2023. È la partita che potrebbe consegnare la semifinale alla Savino del Bene: nel primo episodio della serie infatti Scandicci ha rispettato il pronostico e vinto con un netto 3-0, il colpo esterno garantirebbe dunque il passaggio al prossimo turno avvicinando il sogno scudetto, che in questa stagione è decisamente concreto per il passo che la squadra toscana ha saputo tenere in regular season, chiusa al secondo posto.

Bergamo sta provando, a piccoli passi, a rimettere la città sulla cartina del grande volley, come la Foppapedretti aveva fatto a lungo; non sarà facile, ma intanto bisogna dire che questo playoff è certamente un bel traguardo raggiunto e adesso le lombarde tenteranno se non altro di forzare una gara-3 nella quale poi il fatto di avere poco da perdere potrebbe anche fare la differenza. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Bergamo Scandicci, aspettando che si giochi possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali della serata.

DIRETTA BERGAMO SCANDICCI: RISULTATI E CONTESTO

Bergamo Scandicci inizia quindi tra poco: per la Savino del Bene l’obiettivo è chiaramente quello di prendersi subito la semifinale evitando di giocare il terzo episodio della serie, che potrebbe essere non solo dispendioso in vista del cammino nei playoff ma anche – e soprattutto – molto rischioso, perché a quel punto diventerebbe una gara secca e, nonostante il fattore campo e la superiorità acclarata, Bergamo potrebbe anche fare il colpo grosso e prendersi lei stessa una semifinale che per le lombarde sarebbe certamente sorprendente.

Scandicci nel frattempo ha messo in bacheca la Cev Cup, secondo trofeo internazionale in due stagioni, a conferma della crescita esponenziale che questa società è stata in grado di fare; l’obiettivo nel medio periodo è quello di inserirsi nella lotta per i titoli nazionali o magari prendere proprio il posto di Conegliano (e Monza) sulla mappa, diciamo che andare in finale di Serie A1 sarebbe un ottimo modo per proseguire in un percorso già iniziato e ottimamente avviato, ovviamente Bergamo permettendo…











