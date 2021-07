Diretta Berrettini Hurkacz/ Wimbledon 2021 streaming video tv: semifinale per Matteo

DIRETTA BERRETTINI HURKACZ: PER LA FINALE DI WIMBLEDON 2021!

Berrettini Hurkacz è la semifinale di Wimbledon 2021, che si gioca venerdì 9 luglio: un grande appuntamento con la storia per il nostro Matteo Berrettini, che sul campo centrale dell’All England Lawn & Tennis Club va a caccia di un risultato storico, vale a dire quella che sarebbe la sua prima finale Slam e proprio nel torneo più prestigioso di tutti. È grande gloria anche per l’Italia del tennis, che da 61 anni non aveva un suo rappresentante in semifinale a Wimbledon; adesso mancano due match per quello che sarebbe un titolo straordinario, ma bisogna ovviamente pensare passo per passo e il primo arriva oggi, una semifinale che nasconde parecchie insidie.

L’avversario di Berrettini è Hubert Hurkacz: il polacco, cresciutissimo negli ultimi tempi (infatti è testa di serie numero 14 del seeding), si è “permesso” di demolire Roger Federer nei quarti, infliggendogli non solo un 3-0 ma anche un 6-0 nel terzo set. Hurkacz aveva già fatto piangere un italiano al Miami Open, battendo Jannik Sinner in finale; ha già un Masters 1000 in bacheca, anche se la sensazione è che Matteo possa comunque essere favorito. Staremo a vedere; intanto aspettando la diretta di Berrettini Hurkacz avviciniamoci ad essa, sciorinando alcuni dei temi principali della semifinale che si giocherà a Wimbledon 2021 e che rappresenta un possibile punto di svolta per noi.

DIRETTA BERRETTINI HURKACZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Berrettini Hurkacz, semifinale a Wimbledon 2021, sarà trasmessa sulla televisione satellitare e dunque sarà un appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno seguire il match dello slam di tennis sui canali dedicati. In assenza di un televisore i clienti avranno la possibilità del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone mentre per tutte le informazioni utili sul match, come il boxscore aggiornato in tempo reale, bisognerà riferirsi al sito ufficiale www.wimbledon.com.

DIRETTA BERRETTINI HURKACZ: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Berrettini Hurkacz è attesissima: due anni dopo quell’ottavo contro Federer, che aveva entusiasmato l’Italia del tennis ma si era chiuso con una batosta, il romano torna sul luogo del delitto con parecchia esperienza in più, una classifica migliore (è un solido Top Ten) e una semifinale giocata agli Us Open, oltre ad aver incamerato il Queens (e il Serbia Open) e aver giocato parecchi match di alto livello contro giocatori che ricalcano più o meno la sua classifica. All’epoca, che Berrettini battesse Federer era più che altro una speranza patriottica poco supportata dai fatti; oggi curiosamente Matteo non trova il Re ma avrebbe potuto trovarlo, senonchè come detto Hurkacz lo ha distrutto sul campo centrale cancellandogli la possibilità di vincere il nono Wimbledon. Ora invece abbiamo un Berrettini a soli due match, e sei set, dal primo Slam in carriera: al netto di questo, e del risultato che maturerà alla fine del torneo, possiamo cominciare a dire che l’Italia del tennis è riuscita finalmente a produrre giocatori che possono andare in profondità anche nei Major, e Berrettini tra questi è quello che per primo, anche per ragioni squisitamente anagrafiche, è quello che ha fatto i passi maggiori. Poi, come andrà la semifinale di Wimbledon 2021 lo scopriremo insieme…



