Diretta Berrettini Draper/ Streaming video tv: Matteo in finale (ATP Stoccarda 2024, oggi 16 giugno)

DIRETTA BERRETTINI DRAPER: MATTEO CERCA IL TRIS A STOCCARDA

Non c’è due senza tre: questa almeno è la speranza del tennis italiano in vista della diretta di Berrettini Draper, la finale del torneo ATP Stoccarda 2024, appuntamento sui campi in erba della città tedesca con 250 punti in palio per il vincitore. Matteo Berrettini ha vinto già due volte in carriera lo Stoccarda Open in avvicinamento all’amato torneo di Wimbledon, che lo vide finalista nel 2021 scrivendo una pagina della storia dello sport italiano, adesso il tocco british è garantito dal nome del suo rivale nella diretta di Berrettini Draper, infatti il secondo finalista è il numero 6 del seeding di Stoccarda, cioè il britannico Jack Draper.

Il feeling di Matteo Berrettini con questa località e più in generale con l’erba come superficie di gioco è nota: purtroppo gli appuntamenti stagionali sull’erba non sono molti, ma se hai una finale di Wimbledon e due successi a testa sia a Stoccarda sia al Queen’s, è chiaro il tuo valore. Ecco allora che questo può essere il momento perfetto per il romano anche per rilanciarsi nella classifica Atp, già da oggi cercando il bottino pieno in terra tedesca e poi nei prossimi appuntamenti. Tutto questo considerato, ecco perché non vediamo l’ora di seguire la diretta di Berrettini Draper, sperando che sia un’altra tappa del rilancio di Matteo…

COME VEDERE LA FINALE BERRETTINI DRAPER IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

L’appuntamento con la finale del torneo ATP Stoccarda 2024 salvo imprevisti è fissata per le ore 13.00 di oggi pomeriggio, praticamente sarà ancora ora di pranzo quando si potrà seguire la diretta tv di Berrettini Draper, partita che sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, quindi in esclusiva per gli abbonati della televisione satellitare; ecco allora che Sky Go e anche Now TV saranno i punti di riferimento per il servizio di diretta streaming video di Berrettini Draper.

DIRETTA BERRETTINI DRAPER: I DUE CAMMINI VERSO LA FINALE

Abbiamo ancora negli occhi il dominio del tennista romano nel derby italiano in semifinale di ieri pomeriggio contro Lorenzo Musetti, che ha determinato la diretta di Berrettini Draper come finale del torneo ATP Stoccarda 2024. Certamente l’italiano ha sofferto molto di più al primo turno contro il russo Safiullin, con il punteggio di 7-6 (8), 5-7, 7-5 che spiega molto più di mille parole che cosa fu quella partita. Matteo Berrettini poi ha vinto in due soli set il match del riscatto contro il canadese Shapovalov e si è ripetuto con lo stesso punteggio venerdì nei quarti contro l’australiano Duckworth e infine nella già citata semifinale derby contro Musetti.

Quanto a Jack Draper, dobbiamo notare che il britannico ha faticato a sua volta parecchio nel primo turno per piegare con due tie-break l’austriaco Ofner; insomma, avrebbero potuto essere due eliminazioni precoci, invece la storia poi è cambiata. Va aggiunto che poi Draper ha avuto bisogno di tre set per battere gli statunitensi Giron al secondo turno e Tiafoe (detentore del titolo) nei quarti, quindi il successo più netto è stato quello in semifinale, contro Nakashima e quindi superando per la terza volta consecutiva un tennista Usa. Adesso però il rivale arriva dalla nostra capitale, quale sarà oggi il verdetto della diretta di Berrettini Draper?

