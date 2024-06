DIRETTA BERRETTINI DUCKWORTH/ Video streaming tv: focus sull’avversario (Atp Stoccarda 2024 14 giugno)

DIRETTA BERRETTINI DUCKWORTH ATP STOCCARDA 2024: L’AVVERSARIO

Presentando la diretta di Berrettini Duckworth abbiamo già detto che, curiosamente, tra i due giocatori non ci sono precedenti e dunque sarà questo, nei quarti del torneo Atp Stoccarda 2024, il primo incrocio; la carriera di James Duckworth purtroppo è stata funestata anche da infortuni, purtroppo, che gli hanno impedito di essere costante negli anni della maturità, dunque potremmo accomunare l’australiano a Matteo Berrettini anche se il livello generale è chiaramente diverso, visto che il romano ha raggiunto vette (purtroppo mantenute poco) che Duckworth ha solo potuto immaginare.

Utilizzando un linguaggio in voga nel secolo scorso potremmo parlare di lui come di un “journeyman”, ovvero di un giocatore che spesso e volentieri ti ritrovi nei tabelloni dei tornei ma che, appunto, raramente riesce a farsi strada fino a quelli importanti. Prova ne è il fatto che Duckworth ha giocato in carriera una sola finale Atp, distante ormai tre anni fa: nel settembre 2021 ci era arrivato ad Astana, categoria 250, ma aveva perso contro il sudcoreano Soon-Woo Kwon. Negli Slam invece l’australiano non è mai andato oltre il terzo turno, tra l’altro solo una volta e sempre nel 2021, a Wimbledon; nello Slam di casa per cinque volte ha provato a superare il secondo turno e per cinque volte ha fallito. Vedremo cosa succederà oggi contro il nostro Berrettini… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BERRETTINI DUCKWORTH STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO ATP STOCCARDA 2024

Naturalmente anche la diretta tv di Berrettini Duckworth, come già i match dei giorni precedenti, sarà appannaggio della televisione satellitare: il quarto di finale del torneo Atp Stoccarda 2024 potrebbe essere trasmesso sul canale specifico Sky Sport Tennis ma, vista la contemporaneità di altri tornei, bisognerà dare un occhio anche a Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max. Ricordiamo inoltre che tutti gli abbonati potranno seguire il match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

VERSO LA SEMIFINALE!

Venerdì 14 giugno avremo a farci compagnia la diretta di Berrettini Duckworth: il quarto di finale del torneo Atp Stoccarda 2024 arriva un giorno dopo la bella vittoria che il nostro Matteo Berrettini ha centrato contro Denis Shapovalov, battuto 6-4 6-4 in meno di un’ora e mezza. Non è ancora il Berrettini capace di dominare sull’erba fino a raggiungere una storica finale a Wimbledon, è però un giocatore che sta provando a ritrovarsi: il ranking al momento è indicativo, quello che conta è ritrovare la giusta forma e condizione dopo le quali arriverà certamente anche la convinzione che c’era un tempo, insieme alla quale salirà anche il livello tecnico.

Qui comunque siamo tranquilli perché Berrettini a tennis ha sempre saputo giocare, e anche molto bene; all’Atp Stoccarda 2024 Matteo si cimenta in un torneo che ha già vinto due volte e che dunque conosce molto bene, anche questo può aiutare nel percorso di crescita per lanciarsi verso i grandi appuntamenti futuri. Adesso vedremo quello che succederà nel corso della diretta di Berrettini Duckworth, un match che tra l’altro potrebbe regalare un bel derby contro Lorenzo Musetti in semifinale; il carrarese infatti è impegnato oggi contro Alexander Bublik, dopo aver battuto Dominik Koepfer, e anche lui va a caccia del salto di qualità sull’erba e non solo.

DIRETTA BERRETTINI DUCKWORTH: UNA SFIDA INEDITA

Avremo dunque la diretta di Berrettini Duckworth a dirci se il nostro Matteo Berrettini sarà in grado di volare in semifinale al torneo Atp Stoccarda 2024. Curiosamente si tratta di una sfida inedita: nonostante il romano sia professionista dal 2015 e l’australiano addirittura dal 2010 (ha 32 anni), i due non si sono mai incrociati a livello Atp e questo presumibilmente si deve al fatto che la carriera di Duckworth, per quanto giocatore regolare e spesso presente nei tornei anche importanti, sia stata modesta per quanto concerne i risultati di spessore, con la 46esima posizione Atp come highlight.

Per Berrettini questo quarto del torneo Atp Stoccarda 2024 può essere un’occasione per avvicinare il terzo titolo nella città tedesca: vero che per lunghissimi anni erba è stato sostanzialmente un sinonimo di Australia, ma quei tempi sono finiti e soprattutto Duckworth non sembra un giocatore in grado di impensierire il nostro Matteo (certamente al netto della condizione) anche se va rispettato perché nel match di ieri ha ottenuto una bella vittoria contro il numero 14 Atp Ben Shelton, uno che però sul verde deve ancora diventare navigato, e ne ha tutto il tempo vista la giovane età. Insomma, scopriamo cosa succederà a breve nella diretta di Berrettini Duckworth…











