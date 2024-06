Diretta Berrettini Musetti/ Streaming video tv: derby in semifinale (ATP Stoccarda 2024, oggi 15 giugno)

DIRETTA BERRETTINI MUSETTI: DERBY ITALIANO IN SEMIFINALE A STOCCARDA

Non finiscono mai in questo periodo le soddisfazioni per il tennis italiano: in una settimana che non prevede grandi tornei, diventa intrigante anche la semifinale del torneo ATP Stoccarda 2024 dal momento che sarà la diretta Berrettini Musetti, derby italiano al penultimo atto di un appuntamento di valore ATP 250 nella città tedesca. Si gioca sull’erba, dal momento che ormai c’è sullo sfondo Wimbledon come prossimo grande evento e allora possiamo ricordare che Matteo Berrettini tre anni fa arrivò in finale nel torneo più celebre del mondo e come attitudine sarebbe il favorito nella diretta di Berrettini Musetti.

Certo, ci sono anche i tanti problemi vissuti negli ultimi anni dal tennista romano, per cui la posizione di classifica è nettamente migliore per Lorenzo Musetti, che oggi magari vorrà provare a vincere il derby anche per prendersi il simbolico ruolo di “secondo uomo” del tennis italiano alle spalle di Jannik Sinner, che proprio da questa settimana è il nuovo numero 1 del mondo. Un periodo di grazia che al Roland Garros si è concretizzato in tante finali (seppure tutte perse) e che sembra proseguire anche con il cambio di superficie: di certo per tifosi e appassionati sarà imperdibile la diretta di Berrettini Musetti…

COME VEDERE BERRETTINI MUSETTI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Il derby italiano sicuramente accenderà i riflettori sul tennis anche oggi pomeriggio, sarà la seconda partita e quindi come orario indicativo possiamo indicare le ore 14.00, ne approfittiamo per ricordare che la diretta tv di Berrettini Musetti, splendida semifinale del torneo Atp Stoccarda 2024, sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, quindi in esclusiva per gli abbonati della televisione satellitare. Di conseguenza i punti di riferimento potranno essere Sky Go e anche Now TV per il servizio di diretta streaming video per Berrettini Musetti.

DIRETTA BERRETTINI MUSETTI: COME ARRIVANO ALLA SEMIFINALE?

Siamo alla prima settimana sull’erba, la diretta di Berrettini Musetti vede da una parte della rete il tennista romano, che sicuramente punta su una superficie molto gradita per tornare a scalare posizioni nella classifica mondiale. Matteo Berrettini ha cominciato il proprio cammino al torneo ATP Stoccarda 2024 con una partita epica contro il russo Safiullin, con primo set vinto al tie-break per 10-8 e poi 5-7, 7-5 negli altri due parziali, una vera e propria maratona che però ha dato ottime risposte sulla tenuta fisica di Berrettini, che poi ha vinto in due soli set sia contro il canadese Shapovalov sia contro l’australiano Duckworth nel quarto di finale di ieri, per raggiungere questa semifinale.

Curiosamente anche Lorenzo Musetti ha dovuto faticare le proverbiali sette camicie al primo turno, vinto in due set contro il francese Mpetshi Perricard, ma terminati entrambi al tie-break. Il carrarese classe 2002 ha vissuto un’altra battaglia epica nel secondo turno contro il tedesco Koepfer, con un tie-break perso e uno vinto prima di imporsi per 6-3 al terzo set. Meno fatica ieri nel quarto di finale contro il kazako Bublik: anche qui si è andati al terzo set, ma nel quale l’avversario si è ritirato dopo un solo game. Questi sono stati i due cammini verso il derby, ma quale sarà oggi il verdetto della diretta di Berrettini Musetti?











