DIRETTA BERRETTINI SHAPOVALOV/ Video streaming tv: due precedenti infelici (Atp Stoccarda 2024, 13 giugno)

DIRETTA BERRETTINI SHAPOVALOV: I TESTA A TESTA

La diretta di Berrettini Shapovalov che ci terrà compagnia al torneo Atp Stoccarda 2024 ha solo due precedenti, che peraltro sono abbastanza lontani nel tempo e dunque poco indicativi, se così vogliamo dire. Certo non è confortante notare che entrambi li ha vinti Denis Shapovalov: il primo è addirittura del 2018 agli ottavi di San Pietroburgo, il canadese era ancora giovanissimo e si era imposto con il risultato di 7-6 4-6 6-0 su un Matteo Berrettini che il vero salto di qualità doveva ancora farlo, e solo l’anno dopo avrebbe iniziato a mostrare davvero qualcosa del suo potenziale, a differenza di Shapovalov che invece proprio in gioventù ha vissuto il suo periodo migliore.

Federica Lelli, chi è la nuova fidanzata di Matteo Berrettini?/ "Già pensano alla convivenza": lo scoop

Nel 2019 ecco invece l’altro incrocio in Coppa Davis: era stato un match bellissimo nel round robin, purtroppo sfavorevole a Berrettini che lo aveva perso con il punteggio di 7-6 6-7 7-6. Due partite, due sconfitte per il romano ma sono passati cinque anni dall’ultima volta, Shapovalov come detto non è più il giocatore di un tempo ma è anche vero che dopo la grande ascesa lo stesso Berrettini ha avuto parecchi problemi; vedremo cosa succederà sull’erba del torneo Atp Stoccarda 2024… (agg. di Claudio Franceschini)

Matteo Berrettini si è ritirato dagli Internazionali d'Italia 2024/ A Roma l'ennesimo forfait (8 maggio)

COME VEDERE LA DIRETTA DI BERRETTINI SAFIULLIN IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Berrettini Shapovalov sarà fornita dalla televisione satellitare: per assistere al match valido per il torneo Atp Stoccarda 2024 dovrete aver sottoscritto un abbonamento a questa emittente, che garantirà la partita presumibilmente su Sky Sport Tennis anche se l’evento è seguito da Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max in modo parallelo. In assenza di un televisore avrete a disposizione l’alternativa della diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta Atp Montecarlo 2024/ Musetti Fils streaming video tv: Djokovic, esordio senza problemi (9 aprile)

DIRETTA BERRETTINI SHAPOVALOV ATP STOCCARDA 2024

Ci farà compagnia nella giornata di giovedì 13 giugno la diretta di Berrettini Shapovalov, che rappresenta il secondo turno del torneo Atp Stoccarda 2024: torna dunque a giocare il nostro Matteo Berrettini, che all’esordio in questo torneo ha sconfitto con difficoltà Roman Safiullin e ora testa la sua condizione contro un ex Top Ten (come lui) che è Denis Shapovalov, canadese che in molti indicavano come futuro numero 1 Atp e che invece, dopo i primi anni scintillanti sul circuito, si è seduto ed è quasi crollato, quantomeno rispetto a quelle che sono le sue possibilità.

Ricordando che il secondo turno all’Atp Stoccarda 2024 rappresenta già gli ottavi di finale, possiamo dire che questo è il torneo che aveva lanciato ai tempi la carriera di Berrettini: il romano aveva vinto una prima volta nel 2019 per poi ripetersi tre anni più tardi, confermando la sua competitività sull’erba. Peccato che poi le cose non siano andate come sperato, ma francamente la diretta di Berrettini Shapovalov al torneo Atp Stoccarda 2024 potrebbe consegnarci l’ennesimo tentativo di rinascita di un tennista parecchio sfortunato, che ancora una volta andrà a caccia del titolo qui in Germania.

DIRETTA BERRETTINI SHAPOVALOV: MATTEO TORNA IN GERMANIA

Avremo dunque la compagnia della diretta di Berrettini Shapovalov oggi: il match è appunto quello di secondo turno del torneo Atp Stoccarda 2024, dove Matteo è entrato come testa di serie ma ha comunque dovuto giocare all’esordio. L’appuntamento rappresenta una categoria Atp 250: anche le donne giocano qui e in quel caso il torneo è un 500, quest’anno l’ha vinto Elena Rybakina ed è famoso per regalare una Porsche a chi si aggiudichi il titolo. Tra i maschi fa parte invece di quei tornei che fanno da apripista a Wimbledon: proprio a questo punta Berrettini.

Lo Slam nel quale aveva raggiunto la finale tre anni fa: sembra passata una vita e in effetti si può dire così, da quel punto altissimo in carriera Matteo ha iniziato a faticare, è stato vittima di continui problemi fisici e, anche se poi ha vinto ancora tre tornei tra cui questo e il Queen’s, a grandi livelli non lo abbiamo più davvero visto, tanto che nel 2024 non ha ancora fatto l’esordio negli Slam e aveva già saltato anche la trionfale Coppa Davis. Insomma, sarà un match, la diretta di Berrettini Shapovalov, tra due giocatori che proveranno a ritrovarsi, scopriremo tra poco quello che succederà in campo all’Atp Stoccarda 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA