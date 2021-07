Diretta Wimbledon 2021/ Djokovic Fucsovics streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA WIMBLEDON 2021: I QUARTI MASCHILI

Dalle ore 13:00 di mercoledì 6 luglio, secondo il fuso orario di casa nostra, si torna a giocare a Wimbledon 2021: i match di oggi riguardano i quarti di finale nel tabellone maschile, questo significa che in campo avremo anche il nostro Matteo Berrettini che, unico italiano sopravvissuto nello Slam di Londra, andrà a caccia di gloria contro il giovane canadese Félix Auger-Aliassime, per una sfida che promette scintille e che potrebbe accoppiare il romano a Roger Federer, che era quasi eliminato al primo turno ma da quel momento, sfruttando soprattutto la fortuna del momento, non si è più guardato indietro e ha demolito ogni singolo avversario, ultimo dei quali purtroppo Lorenzo Sonego.

Nell’altra metà del tabellone irrompe il numero 1 e campione in carica Novak Djokovic: anche per lui qualche passaggio a vuoto, ma sostanzialmente una sorta di dominio verso l’ennesima finale ai Championships. A cercare di fermarlo sarà Marton Fucsovics, l’ungherese che ha nelle corde la capacità di fare strada con solidità e si presenta ai quarti avendo sconfitto Andrey Rublev. Sarà davvero interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Wimbledon 2021 per i match di oggi, possiamo attendere con trepidazione che si giochi e intanto cominciare a presentare alcuni dei temi forti del giorno.

DIRETTA WIMBLEDON 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

DIRETTA WIMBLEDON 2021: RISULTATI E CONTESTO

Giornata di grandi emozioni dunque con i quarti maschili a Wimbledon 2021: di Berrettini e della ricerca della seconda semifinale Slam parliamo in altra sede, qui possiamo centrare i riflettori sui due big che nell’ultima edizione dello Slam, quella di due anni fa, ci avevano regalato una strepitosa finale terminata con il primo tie break di sempre sul 12-12, e che ora potrebbero ritrovarsi nell’ultimo atto. Federer è arrivato qui con l’idea di vincere Wimbledon per la nona volta, ma già al primo turno ha rischiato l’eliminazione e ha vinto il match solo perché Adrian Mannarino si è infortunato – o comunque la cosa gli ha dato una grossa mano – ma come già detto da quel momento ha iniziato a carburare e ora sembra tornato alla sua condizione ideale. Per Djokovic come sempre bisogna battagliare con una larga porzione di pubblico avverso (più che altro per l’adorazione nei confronti del Re), sia contro Draper che nel match che lo ha opposto a Kudla i momenti di difficoltà ci sono stati ma il serbo li ha egregiamente superati. Tutto lascia pensare che davvero possa esserci un’altra finale tra i due campionissimi, ma gli avversari non mancano; Berrettini a parte, intriga la presenza di Denis Shapovalov nei quarti di Wimbledon 2021, soprattutto perché il giovane ha vinto un paio di match per nulla scontati e ora sembra essere davvero lanciato dal punto di vista psicologico. Staremo a vedere…



