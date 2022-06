Diretta Berrettini Van de Zandschulp/ Streaming video tv, semifinale ATP Queen’s

La diretta di Berrettini Van de Zandschulp sarà la prima semifinale del torneo ATP Queen’s 2022, il più prestigioso tra gli appuntamenti di avvicinamento a Wimbledon. Siamo già sull’erba e siamo già a Londra, il Queen’s è l’apripista per eccellenza del torneo più importante del mondo e un anno fa Matteo Berrettini colse soddisfazioni eccellenti, vincendo l’ATP 500 e poi arrivando a una storica finale a Wimbledon. Il cammino è ancora molto lungo, ma per ora va tutto bene: appuntamento alle ore 14.00 italiane (le 13.00 locali) di oggi, sabato 18 giugno 2022, per la diretta di Berrettini Van de Zandschulp, che naturalmente ci dirà chi si qualificherà per la finale.

DIRETTA/ Berrettini Paul (risultato finale 2-0): vittoria netta per Matteo!

Matteo Berrettini è finalmente rientrato nel circuito e l’erba lo ha fatto rinascere: probabilmente è la sua superficie in assoluto preferita, settimana scorsa ha subito vinto il torneo di Stoccarda battendo in finale Andy Murray e adesso è in semifinale al Queen’s, dove il penultimo ostacolo sulla strada verso l’obiettivo della riconferma del titolo è l’olandese Botic Van de Zandschulp, sicuramente un buon giocatore, ma altrettanto certamente inferiore a Matteo Berrettini come valore tecnico. Sperando dunque che le previsioni vengano confermate, presentiamo più nel dettaglio la diretta di Berrettini Van de Zandschulp.

Diretta/ Berrettini Murray (risultato finale 2-1): Matteo vince l'Atp Stoccarda 2022!

DIRETTA BERRETTINI VAN DE ZANDSCHULP STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO ATP QUEEN’S 2022

La diretta tv di Berrettini Van de Zandschulp, prima semifinale del torneo Atp Queen’s 2022 da Londra, sarà visibile sia in chiaro per tutti su SuperTennis, canale visibile al numero 64 del telecomando, sia sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento in questo caso è riservato ai clienti Sky, in particolare sul canale numero 205 (Sky Sport Tennis) del loro decoder. In assenza di un televisore, come sempre, sarà possibile assistere a Berrettini Van de Zandschulp tramite il servizio di diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi con l’applicazione Sky Go; inoltre ricordiamo che sul sito ufficiale del torneo troverete tutte le informazioni utili.

DIRETTA/ Sonego Berrettini (risultato finale 1-2): Matteo vince il derby in tre set!

DIRETTA BERRETTINI VAN DE ZANDSCHULP: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Berrettini Van de Zandschulp, dobbiamo sicuramente annotare con grande piacere che il ritorno di Matteo Berrettini sta andando secondo le più rosee previsioni, aspetto che non era affatto scontato dopo mesi tormentati da tanti problemi fisici, a partire naturalmente dalle ATP Finals dello scorso anno e poi ancora in primavera, tanto da rinunciare all’intera stagione sulla terra rossa per presentarsi direttamente al via dei tornei su erba, con la perla della vittoria a Stoccarda al rientro dopo tre mesi, impresa che non è mai semplice per nessuno dopo una inattività di così lunga durata.

Il Queen’s doveva essere il secondo banco di prova dopo Stoccarda e finora tutto è andato bene grazie alle vittorie contro Daniel Evans e Denis Kudla per approdare ai quarti di finale, poi vinti ieri in maniera molto convincente contro lo statunitense Tommy Paul, che lo ha impensierito solamente nella prima parte del primo set. L’obiettivo è quello di proseguire per raggiungere la seconda vittoria consecutiva al Queen’s, che fino all’anno scorso non era mai stato vinto da un tennista italiano: che cosa ci dirà la diretta di Berrettini Van de Zandschulp?











© RIPRODUZIONE RISERVATA