Diretta Besiktas Borussia Dortmund/ Streaming video tv: è Champions League!

DIRETTA BESIKTAS BORUSSIA DORTMUND: GIALLONERI SUL VELLUTO?

Besiktas Borussia Dortmund, partita diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz, va in scena alle ore 18:45 di mercoledì 15 settembre: siamo al Besiktas Park per la prima giornata di Champions League 2021-2022, in un gruppo C che comprende anche Sporting Lisbona e Ajax. Un girone che certamente nasconde delle insidie, ma fornisce anche delle possibilità concrete: i turchi, che qualche anno fa avevamo visto avversari del Napoli, ci possono dunque provare e un posto agli ottavi non è impossibile a patto di fare bene soprattutto nelle gare casalinghe, a cominciare da questa.

Il Borussia Dortmund l’anno scorso era stato eliminato ai quarti dal Manchester City, dando comunque una buona impressione; adesso però dovrà dimostrare di potersi confermare con la crescita di una squadra giovane ma chiamata appunto al grande salto. Vedremo quindi cosa succederà tra poche ore nella diretta di Besiktas Borussia Dortmund; mentre aspettiamo che la partita si giochi, proviamo a fare qualche analisi sulle potenziali scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni attese al Besiktas Park.

DIRETTA BESIKTAS BORUSSIA DORTMUND STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Besiktas Borussia Dortmund sarà garantita dalla televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno al canale 251, e ovviamente possibilità di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. La partita di Champions League, grande novità della stagione, sarà poi anche su Infinity +: broadcaster di Mediaset al quale, anche qui, sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI BESIKTAS BORUSSIA DORTMUND

Dovrebbe essere un 4-2-3-1 quello di Sergen Yalcin per Besiktas Borussia Dortmund: spicca la presenza di Batshuayi come prima punta, a supporto troviamo anche Rachid Ghezzal con Alex Teixeira e N’Koudou. Attenzione, perchè i turchi dalla cintola in su hanno qualità; in mezzo è arrivato Pjanic, che sarà quindi il regista della squadra e giocherà al fianco di Souza (favorito su Ozyakup). In difesa il veterano croato Vida affianca Uysal, sugli esterni agiscono Rosier e Ridvan Yilmaz mentre in porta troviamo Mert Gunok. Marco Rose per ora punta sul 4-3-1-2: squadra a servizio dello straordinario Haaland, Reus invece può giocare sulla sua linea o fare un passo indietro e dare maggior densità a una trequarti dove Brandt è favorito sulla concorrenza. In mezzo al campo naturalmente comanda Witsel, con il giovanissimo Bellingham e con Dahoud che lo supporteranno dando qualità al settore nevralgico del campo; in difesa dovrebbe tornare titolare Hummels a fare coppia con Akanji, Meunier e Raphael Guerreiro saranno i due terzini mentre in porta il nuovo titolare è Kobel.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai propone le quote ufficiali per un pronostico su Besiktas Borussia Dortmund: secondo questo bookmaker la partita di Champions League vede favoriti i tedeschi, con un valore di 1,55 volte la posta sul segno 2 per la loro vittoria. Il pareggio, regolato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 4,50 volte la vostra giocata mentre con il successo dei padroni di casa, eventualità per la quale puntare sul segno 1, la vincita ammonterebbe a 5,25 volte l’importo investito.



