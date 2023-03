DIRETTA/ Betis Manchester United streaming video tv: Red Devils, occhio al passato…

DIRETTA BETIS MANCHESTER UNITED: I TESTA A TESTA

Ribaltare il risultato per sperare nella qualificazione ai quarti di finale: questo è il monito della squadra andalusa nella diretta di Betis Manchester United. La gara di andata è terminata 4-1 per la formazione inglese con Marcus Rashford a sbloccare il match e poi i gol di Bruno Fernandes, Antony e Weghorst. Guardando le statistiche ci accorgiamo come il Betis Siviglia, dentro casa, contro il Manchester United, abbia giocato soltanto una volta, era un’amichevole realizzata durante i mondiali qatarioti con la vittoria degli spagnoli decisa dal gol di Fekir.

Lo stesso giocatore francese sarà però indisponibile per la partita di ritorno a causa di un infortunio al ginocchio. Altro assente della sfida Luiz Felipe, che non ha giocato nello scorso match contro il Villareal in campionato. Una statistica curiosa, che probabilmente non farà contenti i tifosi inglesi, è che i Red Devils sono già stati eliminati da una competizione europea dopo aver vinto l’andata 4-1. Correva l’anno 1964 ed il Manchester United subì l’eliminazione per mano dello Sporting Lisbona. Betis Siviglia, come lo Sporting Lisbona, fa parte della penisola iberica coincidenza per il Manchester United? (Marco Genduso)

BETIS MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta Betis Manchester United, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sarà visibile sui canali Sky oppure attraverso la piattaforma Dazn come tutte le altre sfide della seconda competizione europea per importanza.

Inoltre, sarà possibile vedere l’incontro Betis Manchester United in diretta streaming video sulle applicazioni di Dazn, visibile su tutti i dispositivi mobili oltre che su console di gioco, e su Sky Go. Per entrambe le alternative, bisognerà naturalmente essersi dotati di abbonamento.

BETIS MANCHESTER UNITED: FORMALITA’ PER I RED DEVILS?

La diretta Betis Manchester United, in programma giovedì 16 marzo alle ore 18:45, racconta di una missione quasi impossibile per gli uomini di Pellegrini. Infatti gli spagnoli partono dal pesante ko dell’andata per 4-1 all’Old Trafford, una gara praticamente perfetta per i Red Devils dopo l’umiliante 7-0 con il Liverpool. Il primo tempo aveva visto in realtà un match equilibrato con il gol del solito Rashford per gli inglesi e il pari targato Ayoze Perez per il Betis. La ripresa invece ha avuto un solo protagonista in campo con le reti di Antony, Bruno Fernandes e Weghorst a sancire l’ampio scarto.

Il Manchester United è arrivato a giocarsi questa partita dopo aver ottenuto il secondo posto nel Gruppo E dopo un grande testa a testa Real Sociedad terminato a pari punti, ma che ha sorriso agli spagnoli per via della differenza reti dopo che gli scontri diretti erano anch’essi finiti in parità. Questo secondo posto ha obbligato lo United a giocarsi i sedicesimi di Europa League contro il Barcellona, uscendone imbattuto in entrambe le sfide e vincendo il ritorno grazie al duo brasiliano Fred-Antony. D’altro canto il Betis non ha disputato i sedicesimi avendo chiuso al primo posto il proprio girone con Roma, Ludogorets e Helsinki.

BETIS MANCHESTER UNITED, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Betis Manchester United vedono entrambe le compagini schierarsi con il 4-2-3-1. Gli spagnoli si mettono in campo con Bravo in porta e la difesa a quattro composta da Sabaly, Pezzella, Ruiz e Miranda. A centrocampo spazio a William Carvalho e Rodriguez in mediana con Canales, Ayoze Perez e Juanmi sulla trequarti. Borja Iglesias avrà il compito del cenravanti.

Ten Hag opta per De Gea in porta, terzini Wan-Bissaka e Malacia con Varane-Maguire coppia centrale di difesa. Tanto Brasile dal centrocampo in su con Casemiro e Fred in mediana e il talento di Antony sulla trequarti da esterno destro. Chiudono il reparto avanzato Bruno Fernandes e Sancho oltre all’insostituibile Rashford prima punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Betis Manchester United danno favorita la squadra ospite. Secondo bet365, il successo nei novanta minuti è offerto a 2 mentre la vittoria spagnola a 3.75, leggermente più alta del pari che troviamo a 3.50.

Solo un miracolo sportivo potrebbe vedere il Manchester United estromesso dalla qualificazione con una quota di 1.01 in favore degli inglesi e di ventisei volte la posta in palio per il Betis. Ci si aspetta comunque che entrambe le squadre andranno a segno (1.66 contro 2.10).











