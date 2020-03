Diretta Betis Real Madrid/ Streaming video e tv: blancos lanciati in vetta (Liga)

Betis Real Madrid, domenica 8 marzo 2020 alle ore 21.00 presso l’Estadio Benito Villamarín di Siviglia, sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata della Liga 2019-2020. Padroni di casa senza vittoria nella Liga da 6 partite consecutive, in cui sono riusciti a raggranellare solamente 3 punti. Un passo indietro che ha probabilmente allontanato il Betis in maniera irrimediabile dalla zona europea della classifica, per gli andalusi restano comunque 8 i punti di vantaggio sul terzultimo posto in classifica. Il Real Madrid invece dopo la bruciante sconfitta in Champions League contro il Manchester City ha vissuto una notte magica nel Clasico: 2-0 al Barcellona con i gol di Vinicius e Mariano Diaz e vetta della classifica riconquistata per i Blancos, col controsorpasso sui catalani in un duello per la Liga che promette di durare fino alla fine della stagione. Nel match d’andata il Betis ha bloccato il Real Madrid al Bernabeu sul pareggio a reti bianche dopo aver vinto il precedente in trasferta della scorsa stagione, mentre il Real Madrid ha vinto 1-2 il 13 gennaio 2019 l’ultimo precedente disputato al Benito Villamarin.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Betis Real Madrid non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS REAL MADRID

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Betis Siviglia Real Madrid, domenica 8 marzo 2020 alle ore 21.00 presso l’Estadio Benito Villamarín di Siviglia, sfida valevole per la ventisettesima giornata della Liga spagnola. Il Betis Siviglia allenato da Rubi dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Robles; Moreno, Bartra, Mandi, Emerson; Guardado, Edgar, Canales; Joaquin, Loren, Fekir. Il Real Madrid guidato in panchina da Zidane sarà chiamato a rispondere con un 4-3-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Courtois; Mendy, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Benzema, Vinicius.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida, queste le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga viene quotata 4.50, mentre l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.80 e il successo esterno proposto invece a una quota di 1.75. Chi dovesse invece puntare sul numero di gol complessivamente realizzato dalle due squadre nel corso dei novanta minuti, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.55, mentre la quota per l’under 2.5 viene proposta a 2.35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA