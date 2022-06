Diretta Bielorussia Azerbaijan/ Streaming video tv: già delicata! (Nations League)

DIRETTA BIELORUSSIA AZERBAIJAN: DERBY DELLA EX URSS!

Bielorussia Azerbaijan viene diretta dall’arbitro svedese Mohammed Al Hakim: siamo sul neutro di Novi Sad, dove la nazionale formalmente in casa gioca le sue partite interne nella Nations League 2022-2023. Nella Lega C (gruppo 3) il derby delle ex repubbliche sovietiche è già delicatissimo per evitare la retrocessione nel livello più basso del torneo: infatti all’esordio entrambe hanno perso, ma la delusione maggiore l’ha rappresentata l’Azerbaijan che si è fatto battere dal Kazakhstan.

Se non altro la sconfitta contro la Slovacchia poteva starci per la Bielorussia, ma ora la parola d’ordine è vincere per non trovarsi già a inseguire con il fiatone; sarà pertanto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Bielorussia Azerbaijan, e allora mentre aspettiamo che la partita prenda il via proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte operate dai due CT, leggendone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BIELORUSSIA AZERBAIJAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Bielorussia Azerbaijan non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: le partite di Nations League sono in qualche caso fornite dalla televisione satellitare e Mediaset, ma fanno riferimento alla Lega A e dunque al massimo livello della competizione. Per il match in questione non è disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video Bielorussia Azerbaijan, ma per avere qualche informazione utile potrete comunque consultare il sito ufficiale della federazione europea (www.uefa.com) così come le relative pagine presenti sui social network, in particolare gli account Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI BIELORUSSIA AZERBAIJAN

Georgiy Kondratjev schiera un 3-4-3 per la diretta Bielorussia Azerbaijan: qualche possibile modifica rispetto a venerdì, per esempio Solovey da prima punta per Bakhar e, in mezzo al campo, Grechikho o Bykov per Bocherov. Confermato Yablosnskiy, così come probabilmente i due esterni di centrocampo Begunov e Gleb Shevchenko; Ebong e Klimovich accompagnano il centravanti, in difesa invece Yudenkov, Khadarkevich e Politevich opereranno in line davanti al portiere Pavel Pavlyuchenko.

Nell’Azerbaijan di Gianni De Biasi invece il 3-5-2 prevede ancora una volta Mustafazada, Haghverdi e Badavi Huseynov davanti al portiere Mahammadaliyev; Medvedev e Salahly coprono le corsie laterali partendo dalla zona mediana, dove comanda Eddy Silvestre con il supporto delle mezzali Isaev e Mahmudov; il tandem d’attacco dovrebbe nuovamente essere composto da Emreli e Dadashov, ma attenzione a Sheydayev che sicuramente si gioca una maglia da titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo uno sguardo alle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai per un pronostico sulla diretta Bielorussia Azerbaijan. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare un valore corrispondente a 2,85 volte quanto messo sul piatto; il segno X che identifica l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 2,95 volte la vostra giocata, infine con il segno 2 per il successo della nazionale ospite andreste a intascare 2,70 volte l’importo che avrete scelto di investire.











