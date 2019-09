Diretta Bisceglie Picerno/ Streaming video e tv: gruppo M, Coppa Italia Serie C

Bisceglie Picerno, in diretta dallo stadio Gustavo Ventura, si gioca alle ore 20:30 di giovedì 12 settembre ed è la partita che chiude il primo turno della Coppa Italia Serie C 2019-2020: siamo nel gruppo M, dove erano presenti solo queste due squadre che dunque si sfidano nella partita di ritorno per determinare il passaggio del turno. A fine agosto i pugliesi sono passati a Potenza per 2-0: questo significa che per avere la meglio il Picerno dovrà necessariamente segnare almeno tre gol, mentre ci sono due risultati a disposizione per gli stellati. I lucani sanno di potercela fare: sono partiti benissimo in campionato e, nonostante lo status di neopromossa, sono secondi in classifica (ancora imbattuti) in compagnia di Reggina e Catanzaro e inseguendo la Ternana. Il Bisceglie ha 3 punti in meno ma comunque ha iniziato in maniera positiva; adesso non ci resta che metterci comodi e valutare, mentre aspettiamo la diretta di Bisceglie Picerno, in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco con le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bisceglie Picerno non è disponibile sui canali tradizionali del nostro Paese, ma la partita potrà comunque essere seguita sulla piattaforma Eleven Sports, che all’indirizzo elevensports.it fornisce per un’altra stagione l’esclusiva delle gare di campionato e Coppa Italia Serie C. Il servizio di diretta streaming video è garantito abbonandosi al portale oppure decidendo, di volta in volta, di acquistare il singolo evento che generalmente ha un prezzo fissato in precedenza.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE PICERNO

Entrambi gli allenatori potrebbero fare turnover in Bisceglie Picerno: Rodolfo Vanoli pensa ad una squadra con Borghetto protetto dai due centrali Carrera e Diallo, a destra confermato Tarantino (squalificato per il campionato) mentre dall’alrta parte potrebbe agire Cardamone. In mediana potremmo vedere Abonckelet e Estol schierati sulle mezzali facendo compagnia al regista Rafretaniaina; Ungaro si gioca il posto con Wilmots per la trequarti, i due attaccanti potrebbero invece essere Salvatore Longo e Manicone. Il Picerno di Domenico Giacomarro imposta la difesa a tre: Soldati cerca spazio e potrebbe sostituire Caidi affiancando Fontana e Bertolo davanti a Cavagnaro, sulle fasce laterali attenzione soprattutto a Sambou e Fiumara che dovrebbero affiancare i tre mediani. Raffaele Vacca e Alessio Donnarumma si candidano ad un posto con Pitarresi che potrebbe rimanere titolare come playmaker; Ruggieri e Emmanuele Esposito (o Nappello) i possibili attaccanti.



