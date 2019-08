Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score: ecco i primi verdetti!

Anche oggi domenica 18 agosto 2019 i riflettori si accendono sui match e quindi sui risultati della Coppa Italia di Serie C, che torna quindi ad allietarci, in attesa che pure il terzo campionato italiano prenda il via già nel prossimo fine settimana. Non dovremo però attendere la prima giornata regolare per assistere a del grande spettacolo all’interno della terza categoria del calcio italiano: già oggi in campo sono attese delle vere big della categoria e inoltre non scordiamo che per alcuni gruppi oggi è il giorno dei verdetti chi quindi otterrà il pass per accedere al tabellone principale della Coppa Italia di Serie C? Non è facile da scoprire per tutti i gruppi e specialmente per il girone M che solo pochi giorni fa ha subito un nuovo spostamento in avanti nel calendario.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: I MATCH DI OGGI

Andiamo quindi ora a controllare che cosa ci propone il programma per i match e quindi i risultati della Coppa Italia di Serie C che ci terranno compagnia in questa ultima domenica, prima che parta anche il campionato di lega. Ecco quindi che da calendario il primo fischio d’inizio è previsto per le ore 17.00 quando per il gruppo B avrà luogo la sfida tra Albinoleffe e Lecco, che deciderà il club promosso alla prossima fase della manifestazione. Dovremo quindi attendere le ore 17.30 per il si comincia degli incontri Avellino-Bari, Sicula Leonzio-Vibonese e V Verona-Arzignano: sarà invece solo alle 18.30 che avrà luogo il match Reggio Audace e Juventus U23. Il momento clou della giornata sarà poi di sera con la sfida alle ore 20.00 tra Renate e Como: alle ore 20.30 ecco invece gli ultimi fischi d’inizio e quindi Rieti-Ternana, Teramo-Gubbio e Vis Pesaro-Rimini.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C

Ore 17:00 AlbinoLeffe-Lecco

Ore 17:30 Avellino-Bari

Ore 17:30 Sicula Leonzio-Vibonese

Ore 17:30 Virtus Verona-Arzignano

Ore 18:30 Reggio Audace-Juventus U23

Ore 20:00 Renate-Como

Ore 20:30 Rieti-Ternana

Ore 20:30 Teramo-Gubbio

Ore 20:30 Vis Pesaro-Rimini



