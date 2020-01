Diretta Bisceglie Rende/ Streaming video tv: sfida per la salvezza (Serie C)

Bisceglie Rende, che sarà diretta dal signor Sajmir Kumara e va in scena mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 18.30 presso lo stadio Ventura di Bisceglie, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. I pugliesi nell’ultimo turno di domenica scorsa hanno sfiorato l’impresa, accarezzando l’idea di imporre la seconda sconfitta consecutiva alla capolista Reggina fino all’88’. Poi sono arrivati i gol di Loiacono e di Denis addirittura al 98′ che hanno lasciato il Bisceglie a secco. Nerazzurri quartultimi in classifica, a -6 dal Picerno quintultimo e a -10 dalla Virtus Francavilla e dalla salvezza diretta. Quello contro il Rende, che con 14 punti affianca proprio il Bisceglie in classifica, sarà una sorta di ultima chiamata per la salvezza. I calabresi non hanno potuto fare molto con il 3-1 subito contro la forte Ternana, solo 3 vittorie in campionato finora per il Rende, ancora peggio ha fatto il Bisceglie con soli 2 successi, la squadra del girone C che ha vinto meno assieme al fanalino di coda Rieti. Una di queste 2 vittorie è stata proprio quella dell’andata in casa del Rende, con un gol di Gatto. Lo scorso 17 febbraio il Bisceglie ha vinto invece l’ultimo match interno contro i calabresi, 2-1 con i gol di Triarico e Risolo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bisceglie Rende, match previsto mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 18.30 presso lo stadio Ventura di Bisceglie, non sarà trasmessa sui canali in chiaro o pay sul digitale terrestre o disponibili sul satellite. L’esclusiva del match è prevista in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, broadcaster ufficiale per tutti i match dei tre gironi del campionato di Serie C. Ci si potrà collegare tramite pc sul sito elevensports.it oppure tramite l’applicazione Elevensports con una smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE RENDE

Le probabili formazioni chiamate ad affrontarsi in Bisceglie Rende, match previsto mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 18.30 presso lo stadio Ventura di Bisceglie, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. Il Bisceglie guidato in panchina da Mancini schiererà un 3-4-3 così disposto in campo: Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Schiavone, Bianco, Hamlili; Terrani; Simeri, Antenucci. Il Rende allenato da Andrea Tricarico sceglierà invece un 4-3-3 come modulo di partenza così schierato dal primo minuto: Savelloni; Vitofrancesco, Nossa, Bruno, Blaze; Cipolla, Murati, Ndiaye; Morselli, Rossini, Giannotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai per il match valevole per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C. La vittoria interna viene proposta a 2.30, mentre il pareggio viene offerto a una quota di 3.00 e la quota per l’eventuale successo in trasferta viene invece fissata a 3.20. Per quanto concerne invece il numero di gol che sarà complessivamente realizzato dalle due formazioni nel corso di tutta la partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.10, mentre la quota per l’under 2.5 viene offerta a 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA