Diretta Bitonto Foggia/ Streaming video tv: sfida al vertice nel girone H (Serie D)

Bitonto Foggia, in diretta dal Città degli Ulivi, si gioca alle ore 14:30 di domenica 1 dicembre: big match nella 14^ giornata del girone H di Serie D 2019-2020, prima e seconda che si affrontano in un derby che per i satanelli potrebbe significare sorpasso in classifica. La vittoria contro l’Altamura ha consentito ai rossoneri di recuperare due punti in classifica alla capolista, che ha pareggiato sul campo del Sorrento; il Bitonto però mantiene un vantaggio di 2 punti sul Foggia e spera oggi di portarlo ancora più lontano, confermando la sua ottima stagione. Foggia che, partito favorito per la promozione in questo gruppo, sta facendo bene in termini generali ma dall’inizio della stagione ha avuto qualche pausa di troppo nel rendimento; questo per Ninni Corda e i suoi ragazzi è un esame di maturità non indifferente e dunque sarà interessante scoprire come andranno le cose. Aspettiamo con trepidazione la diretta di Bitonto Foggia; nel frattempo possiamo valutare le scelte dei due allenatori per questa partita, analizzando le probabili formazioni.

La diretta tv di Bitonto Foggia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sappiamo le partite di campionato e Coppa Italia dei satanelli sono un’esclusiva del portale Eleven Sports. Potrete dunque abbonarvi al servizio (con una sottoscrizione stagionale) oppure acquistare ogni volta il singolo evento (ad un prezzo fissato precedentemente) e seguire la sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Nel 4-3-3 che Roberto Taurino disporrà in Bitonto Foggia, Lattanzio sarà sempre il riferimento avanzato nel tridente con due esterni che saranno il bomber Patierno e Turitto che si sistema dall’altra parte. A centrocampo Biason fa il riferimento davanti alla difesa come playmaker, Bolognese sarà la mezzala sul centrodestra mentre Piarulli giocherà come interno sull’altro versante del campo. Reparto arretrato che, davanti al portiere Figliola, si schiera con Gargiulo e Amelio da centrali mentre Lomasto e Terrevoli saranno i due terzini. Il Foggia perde Gerbaudo per squalifica, e potrebbe inserire il nuovo arrivato Carboni già nella formazione titolare: in difesa dunque Di Jenno rischia il posto mentre vanno verso la conferma Di Masi e Viscomi, con Fumagalli tra i pali. Kourfalidis agirà come esterno destro, al posto di Gerbaudo dovrebbe esserci Gibilterra con Gentile in cabina di regia stretto come sempre tra Cittadino e Salvi. Il tandem offensivo potrebbe prevedere il ritorno di Iadaresta, dunque uno tra Staiano e Tortori gli potrebbe fare spazio.



