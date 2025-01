DIRETTA BOLELLI/VAVASSORI HELIOVAARA/PATTEN: GLI AZZURRI CI RIPROVANO!

Straordinaria giornata con la diretta Bolelli/Vavassori Heliovaara/Patten: la finale del doppio maschile agli Australian Open 2025 si gioca sabato 26 gennaio sulla Rod Laver Arena, possiamo dire intorno al mezzogiorno italiano ma in realtà dopo la finale del singolare femminile, che prenderà il via alle 9:30. Ancora una volta Simone Bolelli e Andrea Vavassori puntano la storia: la coppia azzurra ha fatto benissimo negli ultimi anni ma le è mancato lo Slam, lo scorso anno per due volte sono arrivati in finale ma hanno sempre perso, prima proprio qui agli Australian Open e poi al Roland Garros, e dunque ovviamente vanno alla ricerca di riscatto.

I loro avversari sono Harri Heliovaara e Henry Patten, finlandese e britannico: loro lo sfizio dello Slam se lo sono levato l’anno scorso vincendo a Wimbledon, a Melbourne erano presenti ma non come coppia ed entrambi erano stati eliminati al secondo turno. Dunque nella diretta Bolelli/Vavassori Heliovaara/Patten vedremo se i nostri rappresentanti riusciranno finalmente a mettere in bacheca quel Major che darebbe ancora più lustro alla loro collaborazione, lo scopriremo tra poco quando finalmente prenderà il via la finale del doppio maschile agli Australian Open 2025.

COME VEDERE LA DIRETTA BOLELLI/VAVASSORI HELIOVAARA/PATTEN IN STREAMING VIDEO TV

Per seguire la diretta tv di Bolelli/Vavassori Heliovaara/Patten vi dovrete rivolgere a Eurosport 1 che fornisce la programmazione degli Australian Open 2025, dunque anche la finale del doppio maschile: appuntamento al numero 210 del decoder satellitare per tutti gli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA BOLELLI/VAVASSORI HELIOVAARA/PATTEN: SAR TITOLO AGLI AUSTRALIAN OPEN 2025?

Nel presentare la diretta Bolelli/Vavassori Heliovaara/Patten dobbiamo dire che, se a livello di coppia gli azzurri non hanno ancora vinto un torneo dello Slam, Simone Bolelli ci è riuscito: bisogna tornare a dieci anni fa, proprio agli Australian Open il bolognese giocava in coppia con Fabio Fognini e i due avevano battuto i francesi Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, per un trionfo davvero prezioso e che aveva rivelato al mondo un bellissimo tandem nel doppio maschile. Come poi succede, si va in cerca di altri colleghi; mentre Andrea Vavassori ha giocato e vinto anche con Lorenzo Sonego, Bolelli ha diviso il campo con Andreas Seppi e Maximo Gonzalez.

Iniziata la collaborazione con Vavassori, la coppia ha subito ottenuto risultati: vinti i 500 di Halle e Pechino, come già detto le due finali Slam come punto più alto ma anche la partecipazione alle Olimpiadi e alle Atp Finals, entrambe non sono andate come sperato ma intanto Bolelli/Vavassori hanno affinato le loro armi, e ora nella finale degli Australian Open 2025 di doppio maschile sono ancora loro due ad andare a caccia del titolo, sperando che per una volta il detto “non c’è due senza tre” non si tramuti in realtà e, alla terza finale Major, gli azzurri possano finalmente sollevare il trofeo. Lo scopriremo davvero tra poco, quando arriverà il momento di giocare…