Diretta Pescara Bologna Primavera/ Streaming video tv: adriatici nei guai

Pescara Bologna Primavera, partita diretta dal signor Simone Galipò, si gioca alle ore 14:30 di lunedì 9 dicembre e rappresenta l’ultimo posticipo nell’undicesima giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Si è complicata la situazione degli adriatici che, sconfitti in casa dall’Empoli in una partita emozionante e chiusa con cinque gol complessivi, si trovano adesso al penultimo posto in classifica con una distanza di tre lunghezze (entrando in questa giornata) da recuperare per la salvezza diretta. Decisamente meglio il Bologna, che era a ridosso della zona playoff e ha ovviamente la post season come obiettivo; va detto tuttavia che i felsinei, dopo la brillante vittoria sul Genoa, non sono riusciti a confermarsi incassando quattro reti dall’Inter (nel recupero) e hanno mostrato le loro fragilità fuori casa. La diretta di Pescara Bologna Primavera potrebbe comunque regalarci 90 minuti interessanti; per scoprire se sarà così aspettiamone il calcio d’inizio, ma intanto possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Bologna Primavera verrà trasmessa su Sportitalia, il canale che trovate al numero 60 del vostro telecomando e ha l’esclusiva per le partite del campionato 1; in assenza di un televisore avrete comunque la possibilità di seguire questa sfida attraverso il servizio di diretta streaming video, fornito dalla stessa emittente sul sito www.sportitalia.com che sarà visitabile con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA BOLOGNA PRIMAVERA

Nicola Legrottaglie dovrebbe schierare la sua squadra, in Pescara Bologna Primavera, con un 4-3-3 nel quale a cercare spazio sono in particolare le due mezzali Mercado e Tamborriello: entrambi potrebbero essere titolari e questo vorrebbe dire panchina per Diambo e Tringali, mentre va verso la conferma il regista Palmucci. La difesa a protezione del portiere Sava dovrebbe essere composta dai centrali Ibrahima Mané e Celli, con Martella e Quacquarelli come terzini; poi un reparto offensivo nel quale Antonio Gomes e Chiarella saranno gli esterni a supporto della prima punta Blanuta. Il Bologna si dispone con l’albero di Natale: Emanuele Troise potrebbe ridare le maglie da titolari a Matias Rocchi e Stanzani, entrambi pronti ad agire sulla trequarti e dunque alle spalle di Cangiano, favorito come centravanti. In mediana non dovrebbe cambiare nulla con Mazza supportato da Koutsoupias e Ruffo Luci, anche se Mattia Pagliuca spera comunque di avere una maglia; in difesa Boloca potrebbe prendere il posto di Saputo come partner centrale di Portanova, Lunghi e Visconti si candidano per giocare come laterali bassi mentre il portiere sarà Molla.



