Diretta Bologna Brescia/ Streaming video tv: Corini ha bisogno di punti (Serie A)

Bologna Brescia, partita diretta dal signor Daniele Doveri e in programma sabato 1 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. L’ultima vittoria nel derby emiliano contro la Spal ha permesso al Bologna di restare agganciato al decimo posto in classifica, a quota 27 punti a braccetto con il Napoli. Sicuramente più convincente il campionato della squadra di Mihajlovic rispetto alla scorsa stagione, ora i rossoblu cercheranno nuove conferme contro un Brescia sconfitto dal Milan in casa venerdì scorso e nel gruppo delle squadre che a quota 15 occupano appaiate le posizioni dalla terzultima all’ultima. Situazione difficile anche se il Lecce quartultimo è ancora lontano una sola lunghezza. All’andata il Bologna si è reso protagonista di una grande rimonta vincendo 3-4 a Brescia dopo essere stato sotto 3-1. 1-2 per il Brescia nell’ultimo precedente a Bologna in Serie B il 15 novembre 2014, il Bologna non batte il Brescia in casa dall’1-0 in Serie a del 14 novembre 2010.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Brescia non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 202 di Sky, ovvero Sky Sport Serie A. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA BRESCIA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Bologna Brescia, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Dall’Ara di Bologna, sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Il Bologna allenato da Mihajlovic dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Skorupski; Paz, Bani, Danilo, Mbaye; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio Il Brescia guidato in panchina da Corini sarà chiamato a rispondere con un 4-3-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Ayé.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Bologna e Brescia, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.70, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.80 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 4.75. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.70 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA