Diretta Bologna Cagliari Primavera/ Streaming video e tv: tutto facile per Zauri?

Bologna Cagliari primavera, diretta dall’arbitro Federico Fontani, è la partita in programma oggi sabato 26 settembre 2020, e valida per la 2^ giornata del campionato: fischio d’inizio fissato per le ore 10,00. E’ dunque con la diretta tra Bologna e Cagliari che entriamo nel vivo di questo secondo turno per il campionato primavera 1 2020-21 e dunque con un match particolarmente atteso, da cui ci attendiamo grande spettacolo in campo. Specie dai tifosi del felsinei: il Bologna primavera di Mister Zauri infatti ha dato il via alla sua stagione in maniera magnifica: successo nel primo turno di campionato nella sfida contro la Fiorentina e pure raggiunta qualificazione al secondo turno della Coppa Italia primavera (battendo il Chievo solo lo scorso mercoledì). E dunque tanta voglia di stupire ancora, specie poi contro un avversario che non gode del favore del pronostico. il Cagliari primavera di Mister Agostino infatti non è apparso troppo in condizione nelle prime battute di questa nuova stagione, la prima post lockdown: lo abbiamo visto nel primo turno di campionato, dove i sardi sono stati battuti per 1-o, dal neopromosso Milan. Ma anche per io rossoblu oggi è occasione di rifarsi: la diretta tra Bologna e Cagliari primavera sarà dunque sfida da non perdersi.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA DIRETTA BOLOGNA CAGLIARI

La diretta tv di Bologna Cagliari Primavera è affidata al canale tematico Si Solo Calcio Sportitalia, che dunque potrà essere seguita da tutti gli appassionati attraverso il digitale terrestre, sul canale 60. In alternativa, e in assenza di un televisore, sarà la stessa emittente a fornire il servizio di diretta streaming video, e allora in questo caso basterà visitare il sito www.sportitalia.com, senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CAGLIARI PRIMAVERA

In vista della diretta tra Bologna e Cagliari primavera, certo ci pare non semplice fissare subito le mosse di Zauri come di Agostino per le probabili formazioni del match: siamo solo alle prime battute di questa stagione 2020-21 e le rose ancora non risultano complete. Pure per l’11 della compagine emiliana non esitiamo a fissare il 4-3-3 come modulo prediletto da Mister Zauri: qui questa mattina potremmo vedere pronti dal primo minuto Mobntebugnoli e Milani in corsia in difesa, mentre il reparto dovrebbe venir completato da Khailoti e Arnofoli. Di Dio sarà centro nevralgico del gioco rossoblu, mentre per il tridente offensivo si fanno avanti dal primo minuto Rocchi, Farinelli e Roma. Dovrebbe invece essere il 4-3-2-1 il modulo di riferimento di Agostini per il suo Cagliari: qui oggi dovremmo rivedere ancora titolare Contini come prima punta, affiancato da Desogus e Del Pupo. La mediana sarà poi composta dal primo minuto da Schirru, Conti e Kanyamuna: Boccia e Michelotti saranno le uniche certezze in difesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA