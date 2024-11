DIRETTA MILAN CAGLIARI PRIMAVERA: ROSSONERI PER LA VETTA

La diretta Milan Cagliari Primavera ci farà compagnia già al mattino, con fischio d’inizio alle ore 11.00 di oggi, sabato 9 novembre 2024, per l’undicesima giornata del Campionato Primavera 1. Uno sguardo alla classifica è sufficiente per capire che saranno soprattutto i padroni di casa rossoneri ad essere sotto i riflettori nella diretta Milan Cagliari Primavera, dal momento che con una vittoria si porterebbero almeno provvisoriamente al primo posto in classifica, sulla scia delle due belle vittorie nelle ultime giornate che hanno spezzato un piccolo momento di crisi precedente.

Probabili formazioni Cagliari Milan/ Quote: tanta scelta per Fonseca (Serie A, 9 novembre 2024)

Attenzione però a sottovalutare il Cagliari Primavera, che dopo un inizio disastroso si è ripreso molto bene e con il pareggio imposto alla Lazio nella scorsa giornata è arrivato al quinto risultato utile consecutivo, tre vittorie più due pareggi. Insomma, il Milan sarà favorito ma gli ospiti sardi non avranno nulla da perdere e quindi potrebbero regalarci una trama avvincente nella diretta Milan Cagliari Primavera…

DIRETTA/ Lazio Cagliari (risultato finale 2-1): biancazzurri terzi! (4 novembre 2024)

MILAN CAGLIARI PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Tifosi e appassionati lo sanno benissimo, ma questo spazio serve comunque a informare tutti che la diretta Milan Cagliari Primavera in tv, come d’altronde tutte le partite del Campionato Primavera 1, sarà visibile in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia. Questo significa inoltre che il sito Internet e l’app di Sportitalia offriranno anche il servizio della diretta streaming video Milan Cagliari Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI PRIMAVERA

Adesso possiamo anche analizzare le notizie circa le probabili formazioni per la diretta Milan Cagliari Primavera. Mister Federico Guidi dovrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-3-3: in porta Mastrantonio, davanti a lui Bakoune, Parmiggiani, Paloschi e Tartaglia nella difesa rossonera a quattro; a centrocampo ecco Eletu affiancato dalle due mezzali Comotto e Stalmach, infine il tridente d’attacco del Milan Primavera dovrebbe vedere Scotti centravanti con gli esterni Bonomi a destra e Perrucci a sinistra.

DIRETTA/ Cagliari Lazio Primavera (risultato finale 0-0): senza reti all'Asseminello! (oggi 3 novembre 2024)

La risposta di Fabio Pisacane per il suo Cagliari Primavera dovrebbe invece concretizzarsi nel modulo 4-3-3 speculare a quello rossonero: Iliev estremo difensore protetto da Grande, Cogoni, Soldati e Marini da destra a sinistra; a centrocampo ecco Liteta, capitan Marcolini come perno centrale e Balde; infine arriviamo in attacco, dove il Cagliari dovrebbe proporre Trepy come ala destra, Bolzan prima punta e Simonetta in qualità di ala sinistra.