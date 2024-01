Diretta/ Bologna Cagliari Primavera streaming video tv: sfida tutta rossoblu (oggi 27 gennaio 2024)

DIRETTA BOLOGNA CAGLIARI, FELSINEI IN DIFFICOLTA’

La diretta Bologna Cagliari Primavera, in programma sabato 27 gennaio alle ore 13:00, racconta della 19esima giornata del massimo campionato giovanile. I felsinei sono incappati nella seconda sconfitta consecutiva con l’1-0 contro il Genoa dopo aver già perso 2-0 in casa della Roma. Ultima vittoria con l’Empoli del sette gennaio.

Il Cagliari invece era riuscito a mettere a referto due vittorie di fila tra Sassuolo per 2-1 e Lazio col punteggio di 3-1, ma l’ultimo turno di campionato ha riservato una sconfitta casalinga per i sardi ovvero il colpo estero del Monza per 2-1. Il Cagliari intravede i playoff essendo a -3 con una gara in meno rispetto a Sassuolo e Atalanta. Penultimo invece il Bologna, che però può vantare 11 punti di distanza dal Frosinone diciottesimo.

BOLOGNA CAGLIARI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Bologna Cagliari Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

BOLOGNA CAGLIARI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Bologna Cagliari Primavera vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-1-2. In porta Pessina, terzini titolari Carretti e Baroncioni con Svoboda centrale insieme a Diop. A centrocampo Rosetti, Byar e Amey mentre Cesari sarà il trequartista dietro a Tonin ed Ebone.

Stesso identico modulo per il Cagliari che opterà per Iliev tra i pali e il quartetto difensivo Arba, Cognoni, Catena e Idrissi. Carboni invece sarà la mezzala di destra con Malfitano sul lato mancino e Marcolini regista. Sulev il suggerimento dietro a Konate e Achour.

BOLOGNA CAGLIARI PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Bologna Cagliari Primavera danno favorita la squadra ospite a 2.45. Secondo bet365, l’1 fisso è dato a 2.50 mentre il pareggio a 3.30.

Più probabile vedere almeno tre gol piuttosto che un gara bloccata secondo i bookamers, dato che l’Over è a 1.69 contr l’1.96 dell’Under. Gol favorito sul No Gol: 1.53 a 2.20.

