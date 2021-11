DIRETTA BOLOGNA CAGLIARI/ Video streaming tv: i precedenti della partita sono 62

DIRETTA BOLOGNA CAGLIARI: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Bologna Cagliari si chiuderà la giornata di Serie A e si tratterà di una chiusura affascinante, perché le due formazioni che condividono i colori rossoblù sono presenze con ottima costanza nel massimo campionato, dove infatti si sono incrociate ben ben 62 volte con un bilancio in prefetto equilibrio grazie a 20 vittorie per parte più 22 pareggi. Non è tutto: Bologna e Cagliari hanno segnato 70 gol a testa, dunque l’equilibrio è davvero perfetto e vedremo se stasera lo spezzerà qualcuno.

Non sorprende allora notare che pure gli ultimi dieci precedenti siano in perfetto equilibrio grazie a tre vittorie per parte più quattro pareggi. Attenzione però al fattore campo: le tre vittorie del Bologna sono arrivate tutte al Dall’Ara e per questo possiamo considerare favoriti gli emiliani, anche perché invece le tre affermazioni del Cagliari sono maturate tutte in Sardegna. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BOLOGNA CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Bologna Cagliari sarà affidata a Sky Sport. La gara in questione rientra tra le tre partite a giornata che può trasmettere l’emittente satellitare. Ovviamente bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio per poter visionare il match. In alternativa, è possibile seguire la gara in diretta streaming video su DAZN. La piattaforma digitale detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie A. Anche in questo caso bisogna disporre di un abbonamento. Inoltre è necessario avere una connessione ad internet ed un dispositivo mobile o una Smart Tv abilitati.

BOLOGNA CAGLIARI: MIHAJLOVIC DI FRONTE A MAZZARRI

Bologna Cagliari, in diretta lunedì 1 novembre 2021 alle ore 20:45 dallo stadio Renato Dall’Ara. La gara sarà valevole per l’11^ giornata del girone di andata del campionato di Serie A. Il Bologna arriva alla sfida contro il Cagliari, con due sconfitte consecutive subite. L’ultima nella partita persa allo stadio Diego Armando Maradona con un netto 3-0. Questo risultato non cancella però quanto di buono fatto in precedenza, infatti la formazione di Sinisa Mihajlovic ha all’attivo 12 punti, arrivati grazie a tre successi, tre pareggi e quattro sconfitte, che collocano i rossoblu in dodicesima posizione, +5 sulla zona retrocessione.

Situazione calda in casa Cagliari. La formazione sarda è reduce da due KO consecutivi, l’ultimo arrivato in casa contro la Roma, con il passivo di 1-2. La cura Mazzarri non sembra aver dato i frutti sperati dalla dirigenza cagliaritana, con il successo sulla Sampdoria che sembrava il segnale per invertire la rotta. Dopo l’unica vittoria, i sardi hanno poi perso pesantemente contro la Fiorentina, vanificato quanto di buono fatto vedere contro i blucerchiati. Il Cagliari occupa l’ultima posizione in classifica con 6 punti, ed è chiamata a fare subito punti per uscire dalla zona calda della graduatoria.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA CAGLIARI

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Bologna Cagliari. Il tecnico della squadra di casa, Sinisa Mihajlovic dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-4-2-1. Queste i possibili undici che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto: Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano, Vignato; Barrow.

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, dovrebbe rispondere scegliendo il modulo 4-4-2. Ecco la possibile formazione titolare che potrebbe rappresentare la squadra sarda: Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola; Joao Pedro, Keita.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Bologna Cagliari di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i padroni di casa, con il segno 1 quotato a 1.85. Per il pareggio, la quota proposta del segno X è di 3.65. Sembra difficile veder trionfare la squadra di Walter Mazzarri, la vittoria del Cagliari, abbinata al segno 2 ha una quota di 4.25.



