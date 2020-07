Diretta Bologna Cagliari/ Streaming video tv: sfida tra due belle sorprese (Serie A)

Bologna Cagliari, che sarà diretta dal signor Sacchi, va in scena alle ore 19:30 di mercoledì 1 luglio: prosegue senza soste il campionato di Serie A 2019-2020, siamo alla 29^ giornata e allo stadio Dall’Ara si affrontano due squadre che possiamo definire tra le sorprese della stagione. Il Cagliari, che ha piegato il Torino sabato prendendosi la seconda vittoria consecutiva, per un certo periodo ha sognato addirittura la Champions League; poi la lunga crisi sfociata nell’esonero di Rolando Maran, l’arrivo di Walter Zenga e la ripartenza nel tentativo di chiudere nella parte alta della classifica, che sarebbe comunque un ottimo risultato visto che l’obiettivo era quello della salvezza.

Il Bologna ha un punto in meno, e ha avuto un rendimento più regolare: nessun picco, ma costantemente al di fuori della zona calda e sempre tesa al miglioramento. L’ultima vittoria, arrivata in casa della Sampdoria, ha certificato la bontà del progetto di Sinisa Mihajlovic e ora si torna nel proprio stadio per provare a scalare una posizione in classifica; vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Bologna Cagliari, intanto possiamo fare una rapida valutazione su quelle che sono le scelte da parte dei due allenatori analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Cagliari sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque sarà un appuntamento riservato in esclusiva ai soli possessori di un abbonamento a questa emittente; in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita di Serie A anche con il servizio di diretta streaming video, che non prevede costi aggiuntivi ed è attivabile installando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CAGLIARI

Tegola per Mihajlovic che, oltre a dover rinunciare a Skov Olsen e Santander, perde anche Andrea Poli per Bologna Cagliari: ci sarà dunque Schouten, già titolare contro la Juventus, ad affiancare Medel in mediana per proteggere una difesa composta da Danilo Larangeira e Bani come centrali, Tomiyasu e Krejci come terzini a protezione di Skorupski. Nel reparto avanzato invece dovrebbe cambiare ben poco, perché la formula sembra funzionare: Orsolini, in gol anche domenica, e Nicola Sansone si posizioneranno sugli esterni mentre Roberto Soriano agirà come trequartista incaricato di piazzarsi alle spalle della prima punta, ovvero Palacio. Nel Cagliari Cragno dovrebbe vincere il ballottaggio con Olsen per la porta; davanti a lui Ceppitelli, Walukiewicz e Cacciatore visto che gli altri centrali sono tutti indisponibili. Sulle fasce laterali, in linea con il settore di centrocampo, dovrebbero agire Nandez e Luca Pellegrini; in mezzo invece farà gioco il rientrante Cigarini, con Rog e Nainggolan che saranno schierati sulle mezzali. Difficile che ci sia turnover in attacco, e dunque ci aspettiamo che siano Giovanni Simeone e Joao Pedro a guidare l’assalto per la formazione sarda.

QUOTE E PREVISIONI

Secondo l’agenzia Snai, che ha fornito le quote per una previsione su Bologna Cagliari, sono i padroni di casa a partire favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2,15 volte il valore della vostra giocata, mentre siamo a 3,45 volte la puntata per il segno 2 che regola il successo esterno degli isolani. Quasi identica la vincita prevista con il segno X per il pareggio, che ammonta a 3,40 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



