Video/ Cagliari Torino (4-2): highlights e gol. Tre punti di peso per Walter Zenga

Alla Sardegna Arena il Cagliari supera il Torino con un netto 4 a 2. Come si vede nel video di Cagliari Torino, nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati da mister Mazzarri tentano inutilmente di affacciarsi in zona offensiva con un paio di spunti provati da De Silvestri ed Edera, visto che sono i sardi a prendere presto in mano il controllo delle operazioni. I rossoblu guidati dal tecnico Walter Zenga riescono infatti a passare in vantaggio spezzando l’equilibrio con la rete messa a segno da Nahitan Nandez al 12′, autore di una bella conclusione da fuori area a capitalizzare un carambola favorevole. Il Cagliari, galvanizzato dal gol, continua a premere il piede sull’acceleratore e gli sforzi dei suoi calciatori vengono premiati al 18′ dal raddoppio firmato da Giovanni Simeone, sfruttando l’assist vincente offertogli dal suo compagno Lykogiannis e convalidato dal VAR dopo qualche attimo di apprensione. Nell’ultima parte della frazione i granata non vanno oltre una chance fallita da Belotti al 36′ e tirano un sospiro di sollievo quando il VAR aiuta l’arbitro Mariani a cambiare idea sul calcio di rigore concesso inizialmente per un presunto fallo di mano fischiato a N’Koulou. Nel secondo tempo lo spettacolo non manca sin dalle primissime battute con il tris firmato da Nainggolan già al 46′, con il supporto di Joao Pedro. Il belga ex Inter esce dal campo ed i piemontesi ne approfittano per trovare nuovi spazi grazie ai nuovi innesti Verdi ed Ansaldi, con Bremer bravo ad accorciare su assist di Aina al 60′. Il gol di Belotti, aiutato proprio dal neo entrato Verdi, del 65′ è tuttavia solo un’illusione poichè ci pensa Joao Pedro a vanificare il tutto ed a chiudere definitivamente i conti al 68′ trasformando un calcio di rigore concesso per fallo di N’Koulou su Cigarini. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventottesimo turno di campionato permettono al Cagliari di salire a quota 38 punti nella classifica di Serie A mentre il Torino non si muove, rimanendo fermo con i suoi 31 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Torino abbia cercato di raggiungere il pareggio a cominciare per esempio dal possesso palla finale favorevole con il 57%, supportato anche da un maggior numero di passaggi completati, ovvero 438 contro 276. I granata hanno effettuato anche più contrasti, 17 a 8, ma i rossoblu hanno saputo sfruttare al meglio le chances avute a disposizione: fa riflettere appunto il 9 a 11 nelle conclusioni totali, delle quali 5 a 6 indirizzati nello specchio della porta, oltre al 99 a 147 negli attacchi, di cui 44 a 76 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Cagliari è stata la squadra più scorretta a causa del 15 a 12 nel computo dei falli e l’arbitro M. Mariani, proveniente dalla sezione di Aprilia, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo solamente Mattiello, Cigarini e Carboni tra le fila del Cagliari.

LE DICHIARAZIONI

Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista Radja Nainggolan ha dichiarato nel post partita: “Non dovevo giocare? Io mi metto sempre a disposizione, pensa che due giorni fa mi sono buttato io in mezzo al gruppo perchè mi sentivo pronto, è bello giocare per questo gruppo perchè i compagni danno qualcosa ed io pure. Il mister è arrivato sapendo che avevo qualche difficoltà e si voleva rimettere in gioco, mi è piaciuto il suo approccio, non abbiamo ancora assimilato le sue idee ma è importante aver costruito qualcosa per queste ultime partite. L’Europa? Perchè non sognare? Sul futuro non so niente, finisco quest’anno e poi se il presidente farà uno sforzo importante si vedrà (sorride ndr).”

IL TABELLINO

Cagliari-Torino (p.t. 2-0)

Reti: 12′ Nandez(C); 18′ Simeone(C); 46′ Nainggolan(C); 60′ Bremer(T); 65′ Belotti(T); 69′ RIG. Joao Pedro(C);

Assist: 18′ Lykogiannis(C);

CAGLIARI (3-5-2) – Cragno; Carboni(87′ Cacciatore), Ceppitelli, Walukiewicz; Mattiello(59′ Ionita), Nainggolan(59′ Cigarini), Rog, Nandez, Lykogiannis(66′ Pellegrini Lu.); Joao Pedro(87′ Ragatzu), Simeone. All.: Zenga.

TORINO (3-4-3) – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri(59′ De Silvestri), Meité, Rincon(74′ Lukic), Ola Aina(74′ Singo); Edera(59′ Verdi), Belotti, Berenguer(80′ Millico). All.: Longo.

Arbitro: M. Mariani. (Aprilia).

Ammoniti: 32′ Mattiello(C); 76′ Cigarini(C); 80′ Carboni(C).

