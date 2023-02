Diretta/ Bologna Cesena streaming video tv: derby dell’Emilia-Romagna (Primavera)

DIRETTA BOLOGNA CESENA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Bologna Cesena, in diretta domenica 5 febbraio 2023 alle ore 15.00 presso il Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato Primavera 1. Derby dell’Emilia-Romagna con il Bologna reduce da un pari in casa della capolista Torino che è costato proprio il primato ai granata, mentre i felsinei continuano a navigare in acque tranquille di classifica anche se la zona play off è ancora lontana 3 lunghezze.

Diretta/ Cesena Siena (risultato finale 4-0) streaming: Mustacchio cala il poker

Langue invece ancora sul fondo della classifica il Cesena, che pure ha interrotto una serie di 10 sconfitte consecutive in campionato fermando sul pareggio l’Inter nell’ultima sfida interna. Rossoblu sicuramente favoriti nell’appuntamento ma il Cesena, che finora ha vinto solo contro il Lecce in campionato, ha assoluto bisogno di una svolta per non vivere un girone di ritorno che possa rivelarsi solo una lenta marcia verso la retrocessione in Primavera 2.

Diretta/ Recanatese Cesena (risultato finale 0-3): la chiude Corazza!

BOLOGNA CESENA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Cesena Primavera verrà trasmessa su Sportitalia sul canale tematico Solocalcio. Possiamo comunque ricordare che le partite del campionato Primavera 1 sono fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CESENA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Cesena Primavera, match che andrà in scena al Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Franzini, Mercier, Amey, Anatriello, Raimondo, Corazza, Bynoe, Diop, Rosetti, Motolese, Urbanski. Risponderà il Cesena allenato da Giovanni Ceccarelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pollini, David, Lilli, Francesconi, Suliani, Carlini, Pieraccini, Lepri, Polli, Manetti, Milli.

Diretta/ Torino Bologna Primavera (risultato finale 1-1): Raimondo all'ultimo respiro

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BOLOGNA CESENA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA