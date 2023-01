Diretta Cesena Inter Primavera/ Streaming video tv: nerazzurri ancora pericolanti!

DIRETTA CESENA INTER PRIMAVERA: UNA PARTITA DELICATA!

Cesena Inter Primavera, in diretta dal Centro Sportivo Romagna centro, si gioca alle ore 10:45 di domenica 29 gennaio: è valida per la 16^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023, dunque ultimo turno dell’andata. I romagnoli sostanzialmente hanno già adesso un piede nella seconda divisione del torneo Under 19: sconfitti anche sul campo dell’Empoli, sono scivolati a -11 dalla possibilità di giocare il playout e hanno raccolto appena 4 punti nelle 15 partite precedenti, dunque al netto di un miracolo sportivo comunque difficile la sensazione è di quelle davvero negative.

Rischia molto anche l’Inter, che si era rimessa in qualche modo in corsa ma poi è tornata a perdere, in trasferta contro la Sampdoria: i nerazzurri attualmente sarebbero salvi, ma stiamo parlando dei campioni d’Italia in carica e comunque c’è un solo punto sulla zona spareggio, dunque campionato assolutamente negativo per Cristian Chivu. In attesa di scoprire quello che potrebbe succedere nella diretta di Cesena Inter Primavera, proviamo ora a ragionare sulle potenziali scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CESENA INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Inter Primavera viene trasmessa sui canali di Sportitalia: per la precisione, questa partita andrà in onda sul canale principale dell’emittente (quello che trovate al numero 60 del telecomando), sarà un appuntamento in chiaro per tutti e potrete assistere alla sfida del campionato Primavera anche con il servizio di diretta streaming video, che viene garantito senza costi aggiuntivi. Per questa opzione vi basterà consultare il sito www.sportitalia.com oppure installarne la relativa app – sul PlayStore dovrete cercare l’app che si chiama Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA INTER PRIMAVERA

Cesena Inter Primavera dovrebbe essere impostata da Giovanni Ceccarelli con il solito 4-3-3: in difesa possono cambiare gli esterni (Sartini e Diego Rossi per Manetti e David), i centrali sarebbero ancora Pieraccini e Lepri davanti al portiere Galassi, con un centrocampo nel quale Barducci e Ghinelli si candidano per sostituire due tra Suliani, Lilli e Carlini. Nel tridente offensivo invece scalpitano i laterali Gramignoli e Francesco Guidi, così come il centravanti Spatari: rischiano dunque il posto Sette, Amadori e Carmelo Ferrari, titolari a Empoli nella sconfitta di domenica scorsa.

Chivu utilizza un modulo speculare: davanti a Botis agiscono Fontanarosa e Di Pentima, Nezierivic o Dervishi terzino destro con Pelamatti a sinistra, a centrocampo invece il figlio d’arte Filip Stankovic si gioca la maglia con Bonavita e allo stesso modo Kamate è in competizione con Silas Andersen per la mezzala, mentre sembra certa la titolarità di Martini. Per quanto riguarda il reparto avanzato, possibile conferma per Owusu e Nikola Iliev come esterni mentre Francesco Pio Esposito insidia Zuberek per il ruolo di prima punta.











